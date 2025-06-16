Агуеро іронічно висловився про шанси Роналду зіграти на ЧС-2026

Серхіо Агуеро у 2025 році. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро знову нагадав про свою любов до гумору. Цього разу жарти колишнього гравця "Барселони" виявилися спрямовані на адресу Кріштіану Роналду.

Під час стріму з відомим американським ютубером IShowSpeed він не втримався від саркастичних коментарів у бік португальця.

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Приводом став матч клубного чемпіонату світу, в якому "Інтер Маямі" з Ліонелем Мессі зіграв унічию проти "Аль-Ахлі" (0:0). Обговорюючи гру, Агуеро звернувся до стримера: "Ти великий фанат Кріштіану, вірно? Я це поважаю. Він хороший гравець. Я віддаю перевагу Мессі, звичайно".

Кріштіану Роналду після перемоги в Лізі націй. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що саме сказав Агуеро

Після цього Серхіо з іронією додав: "Роналду грає зараз на клубному чемпіонаті світу? Напевно, доведеться дивитися по телевізору". Ці слова викликали сміх у глядачів стріму.

Коли зайшлося про можливу участь Роналду в чемпіонаті світу 2026 року, Агуеро не зупинився: "Він же нещодавно виграв чемпіонат Європи, ні? Ах, Лігу націй... Вітаю".

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