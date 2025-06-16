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Головна Спорт Агуеро жорстко познущався з Роналдо під час телеефіру

Агуеро жорстко познущався з Роналдо під час телеефіру

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Дата публікації: 16 червня 2025 11:31
Агуеро іронічно висловився про шанси Роналду зіграти на ЧС-2026
Серхіо Агуеро у 2025 році. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Ключові моменти Що саме сказав Агуеро

Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро знову нагадав про свою любов до гумору. Цього разу жарти колишнього гравця "Барселони" виявилися спрямовані на адресу Кріштіану Роналду.

Під час стріму з відомим американським ютубером IShowSpeed він не втримався від саркастичних коментарів у бік португальця.

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Приводом став матч клубного чемпіонату світу, в якому "Інтер Маямі" з Ліонелем Мессі зіграв унічию проти "Аль-Ахлі" (0:0). Обговорюючи гру, Агуеро звернувся до стримера: "Ти великий фанат Кріштіану, вірно? Я це поважаю. Він хороший гравець. Я віддаю перевагу Мессі, звичайно".

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду після перемоги в Лізі націй. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Що саме сказав Агуеро

Після цього Серхіо з іронією додав: "Роналду грає зараз на клубному чемпіонаті світу? Напевно, доведеться дивитися по телевізору". Ці слова викликали сміх у глядачів стріму.

Коли зайшлося про можливу участь Роналду в чемпіонаті світу 2026 року, Агуеро не зупинився: "Він же нещодавно виграв чемпіонат Європи, ні? Ах, Лігу націй... Вітаю".

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спорт футбол Кріштіану Роналду Аль-Наср Клубний чемпіонат світу з футболу
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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