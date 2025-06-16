Агуеро іронічно висловився про шанси Роналду зіграти на ЧС-2026

Агуеро жорстко познущався з Роналдо під час телеефіру
Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро знову нагадав про свою любов до гумору. Цього разу жарти колишнього гравця "Барселони" виявилися спрямовані на адресу Кріштіану Роналду.
Під час стріму з відомим американським ютубером IShowSpeed він не втримався від саркастичних коментарів у бік португальця.
Приводом став матч клубного чемпіонату світу, в якому "Інтер Маямі" з Ліонелем Мессі зіграв унічию проти "Аль-Ахлі" (0:0). Обговорюючи гру, Агуеро звернувся до стримера: "Ти великий фанат Кріштіану, вірно? Я це поважаю. Він хороший гравець. Я віддаю перевагу Мессі, звичайно".
Що саме сказав Агуеро
Після цього Серхіо з іронією додав: "Роналду грає зараз на клубному чемпіонаті світу? Напевно, доведеться дивитися по телевізору". Ці слова викликали сміх у глядачів стріму.
Коли зайшлося про можливу участь Роналду в чемпіонаті світу 2026 року, Агуеро не зупинився: "Він же нещодавно виграв чемпіонат Європи, ні? Ах, Лігу націй... Вітаю".
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