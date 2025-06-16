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Головна Спорт Як виглядає загадкова дружина Віктора Циганкова — фото

Як виглядає загадкова дружина Віктора Циганкова — фото

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Дата публікації: 16 червня 2025 09:01
Як виглядає дружина Віктора Циганкова: стильна дівчина з незвичним ім'ям
Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8
Ключові моменти Що знаємо про дружину Циганкова

Вінгер іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков завжди був скромним щодо свого особистого життя. Зазвичай ми лише знаємо, що його дружину звати Романа.

Тому портал Новини.LIVE вирішив нагадати, який вигляд має Романа Циганкова.

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Романа Цыганкова
Романа та Віктор Циганкови. Фото: instagram.com/manaromana8

Дівчина не дуже активно розвиває свої соціальні мережі. В "домашньому режимі" на неї підписалося 5 549 фоловерів.

Що знаємо про дружину Циганкова

Романа не виділяється, але має елегантний і сучасний стиль в одязі. Вона любить ділитися в Instagram фото, де демонструє вишукані образи: від повсякденних джинсів і топів до вечірніх суконь. В її гардеробі можна побачити поєднання практичності та моди, що ідеально пасує дружині футболіста.

Романа Цыганкова
Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Романа має струнку фігуру навіть після народження дитини. Раніше у неї було довге світле волосся, але потім вона стала шатенкою.

Свою природну вроду Романа зазвичай підкреслює мінімалістичним макіяжем. Її образи на відпочинку, як-от біля моря, завжди викликають захоплення підписників.

Романа Цыганкова
Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Нагадаємо, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пояснила поразку на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі — це сталося не за спортивним принципом.

Стало відомо, чому українські відомі спортсмени обирають відпочинок за кордоном на відомих курортах.

Кріштіану Роналду невдовзі може зіграти із сином в одному матчі.

Відомий український тренер розповів про проблеми "Ворскли", яку він довго тренував.

футбол Віктор Циганков Жирона українські легіонери (футбол) дружини футболістів
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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