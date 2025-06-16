Як виглядає дружина Віктора Циганкова: стильна дівчина з незвичним ім'ям

Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Вінгер іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков завжди був скромним щодо свого особистого життя. Зазвичай ми лише знаємо, що його дружину звати Романа.

Тому портал Новини.LIVE вирішив нагадати, який вигляд має Романа Циганкова.

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Романа та Віктор Циганкови. Фото: instagram.com/manaromana8

Дівчина не дуже активно розвиває свої соціальні мережі. В "домашньому режимі" на неї підписалося 5 549 фоловерів.

Що знаємо про дружину Циганкова

Романа не виділяється, але має елегантний і сучасний стиль в одязі. Вона любить ділитися в Instagram фото, де демонструє вишукані образи: від повсякденних джинсів і топів до вечірніх суконь. В її гардеробі можна побачити поєднання практичності та моди, що ідеально пасує дружині футболіста.

Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Романа має струнку фігуру навіть після народження дитини. Раніше у неї було довге світле волосся, але потім вона стала шатенкою.

Свою природну вроду Романа зазвичай підкреслює мінімалістичним макіяжем. Її образи на відпочинку, як-от біля моря, завжди викликають захоплення підписників.

Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

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