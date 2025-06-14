Луческу порівняв Циганкова з Мессі через емоційність і відданість грі

Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу згадав про унікальність певного типу гравців. Одним з них є легендарний Ліонель Мессі.

Луческу порівняв аргентинця з вінгером "Жирони" Віктором Циганковим, якого тренував у київському "Динамо", передає портал dynamo.kiev.ua.

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Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Чим Циганков схожий на Луческу

Під час пресконференції в рамках червневих матчів збірної Румунії у відборі до ЧС-2026 Луческу зазначив, що на турнірах найвищого рівня ключовим є пристрасть. Він навів приклад Мессі, який переживає поразки настільки емоційно, що може плакати після програного матчу.

Подібну щирість він спостерігав і в Циганкова, який плакав у Києві. Фахівець вважає, що це свідчить про відданість цих гравців, які йдуть до кінця.

Луческу підкреслив, що ключ до успіху — це ретельна підготовка.

"Я постійно кажу нашим гравцям, що головна зброя в протистоянні — це підготовка. Наші гравці не звикли так багато бігати в чемпіонаті Румунії, але, думаю, вони зможуть компенсувати це підготовкою", — додав тренер.

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