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Главная Спорт Луческу рассказал, чем Цыганков похож на Месси

Луческу рассказал, чем Цыганков похож на Месси

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Дата публикации 14 июня 2025 12:42
Луческу сравнил Цыганкова с Месси из-за эмоциональности и преданности игре
Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев
Ключові моменти Чем Цыганков похож на Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу вспомнил об уникальности определенного типа игроков. Одним из них является легендарный Лионель Месси.

Луческу сравнил аргентинца с вингером "Жироны" Виктором Цыганковым, которого тренировал в киевском "Динамо", передает портал dynamo.kiev.ua.

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Луческу высоко оценил профессионализм Цыганкова, поставив его по этому показателю в один ряд с Месси.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Чем Цыганков похож на Луческу

Во время пресс-конференции в рамках июньских матчей сборной Румынии в отборе к ЧМ-2026 Луческу отметил, что на турнирах самого высокого уровня ключевым является страсть. Он привел пример Месси, который переживает поражения настолько эмоционально, что может плакать после проигранного матча.

Подобную искренность он наблюдал и у Цыганкова, который плакал в Киеве. Специалист считает, что это свидетельствует о преданности этих игроков, которые идут до конца.

Луческу подчеркнул, что ключ к успеху — это тщательная подготовка.

"Я постоянно говорю нашим игрокам, что главное оружие в противостоянии — это подготовка. Наши игроки не привыкли так много бегать в чемпионате Румынии, но, думаю, они смогут компенсировать это подготовкой", — добавил тренер.

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футбол Сборная Украины по футболу Лионель Месси Мирча Луческу Виктор Цыганков
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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