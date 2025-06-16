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Главная Спорт Как выглядит загадочная жена Виктора Цыганкова — фото

Как выглядит загадочная жена Виктора Цыганкова — фото

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Дата публикации 16 июня 2025 09:01
Как выглядит жена Виктора Цыганкова: стильная девушка с необычным именем
Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8
Ключові моменти Что знаем о жене Цыганкова

Вингер испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков всегда был скромным относительно своей личной жизни. Впрочем, мы лишь знаем, что его жену зовут Романа.

Поэтому портал Новини.LIVE решил напомнить, как выглядит Романа Цыганкова.

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Романа Цыганкова
Романа и Виктор Цыганковы. Фото: instagram.com/manaromana8

Девушка не очень активно развивает свои социальные сети. В "домашнем режиме" на нее подписалось 5 549 фолловеров.

Что знаем о жене Цыганкова

Романа не выделяется, но имеет элегантный и современный стиль в одежде. Она любит делиться в Instagram фото, где демонстрирует изысканные образы: от повседневных джинсов и топов до вечерних платьев. В ее гардеробе можно увидеть сочетание практичности и моды, что идеально подходит жене футболиста.

Романа Цыганкова
Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Романа имеет стройную фигуру даже после рождения ребенка. Раньше у нее были длинные светлые волосы, но потом она стала шатенкой.

Свою естественную красоту Романа обычно подчеркивает минималистичным макияжем. Ее образы на отдыхе, например у моря, всегда вызывают восхищение подписчиков.

Романа Цыганкова
Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Напомним, прыгунья в высоту Ярослава Магучих объяснила поражение на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме - это произошло не по спортивному принципу.

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Криштиану Роналду вскоре может сыграть с сыном в одном матче.

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футбол Виктор Цыганков Жирона украинские легионеры (футбол) жены футболистов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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