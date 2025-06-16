Как выглядит жена Виктора Цыганкова: стильная девушка с необычным именем

Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Вингер испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков всегда был скромным относительно своей личной жизни. Впрочем, мы лишь знаем, что его жену зовут Романа.

Поэтому портал Новини.LIVE решил напомнить, как выглядит Романа Цыганкова.

Реклама

Читайте также:

Романа и Виктор Цыганковы. Фото: instagram.com/manaromana8

Девушка не очень активно развивает свои социальные сети. В "домашнем режиме" на нее подписалось 5 549 фолловеров.

Что знаем о жене Цыганкова

Романа не выделяется, но имеет элегантный и современный стиль в одежде. Она любит делиться в Instagram фото, где демонстрирует изысканные образы: от повседневных джинсов и топов до вечерних платьев. В ее гардеробе можно увидеть сочетание практичности и моды, что идеально подходит жене футболиста.

Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Романа имеет стройную фигуру даже после рождения ребенка. Раньше у нее были длинные светлые волосы, но потом она стала шатенкой.

Свою естественную красоту Романа обычно подчеркивает минималистичным макияжем. Ее образы на отдыхе, например у моря, всегда вызывают восхищение подписчиков.

Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Напомним, прыгунья в высоту Ярослава Магучих объяснила поражение на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме - это произошло не по спортивному принципу.

Стало известно, почему украинские известные спортсмены выбирают отдых за границей на известных курортах.

Криштиану Роналду вскоре может сыграть с сыном в одном матче.

Известный украинский тренер рассказал о проблемах "Ворсклы", которую он долго тренировал.