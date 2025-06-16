Мельгоса получил предложение возглавить известный клуб

Тренер сборной Украины может возглавить зарубежный клуб
Тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса может продолжить карьеру в клубном футболе. Успехи "сине-желтых" за последние несколько лет не остались без внимания.
Испанец рассматривается основным кандидатом на пост главного тренера команды из чемпионата Венгрии, сообщает m4sport.
Руководство венгерского клуба "Залаэгерсег" готовится к масштабной перестройке, связанной со сменой инвесторов.
Ожидается, что новый цикл начнется со смены тренерского штаба. Сейчас единственным претендентом на вакантную должность называют именно Унаи Мельгосу.
Что известно о клубе из Венгрии
В минувшем сезоне чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" занял 10-е место и едва не вылетел. Команда избежала зоны вылета всего на три очка. При этом нынешний тренер команды Иштван Михалец был назначен лишь в апреле, но, похоже, его дни у руля сочтены.
Мельгоса возглавляет украинскую молодежку с 2023 года и уже успел проявить себя на международной арене. Сейчас его команда играет на молодежном Евро-2025 и борется за выход из группы.
"Я сосредоточен на работе со сборной, но клубный футбол — это всегда вызов. Посмотрим, что будет после Евро", — прокомментировал ситуацию Унаи Мельгоса.
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