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Главная Спорт Тренер сборной Украины может возглавить зарубежный клуб

Тренер сборной Украины может возглавить зарубежный клуб

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 10:24
Мельгоса получил предложение возглавить известный клуб
Унаи Мельгоса во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Что известно о клубе из Венгрии

Тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса может продолжить карьеру в клубном футболе. Успехи "сине-желтых" за последние несколько лет не остались без внимания. 

Испанец рассматривается основным кандидатом на пост главного тренера команды из чемпионата Венгрии, сообщает m4sport

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Ожидается, что новый цикл начнется со смены тренерского штаба. Сейчас единственным претендентом на вакантную должность называют именно Унаи Мельгосу. 

Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что известно о клубе из Венгрии

В минувшем сезоне чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" занял 10-е место и едва не вылетел. Команда избежала зоны вылета всего на три очка. При этом нынешний тренер команды Иштван Михалец был назначен лишь в апреле, но, похоже, его дни у руля сочтены.

Мельгоса возглавляет украинскую молодежку с 2023 года и уже успел проявить себя на международной арене. Сейчас его команда играет на молодежном Евро-2025 и борется за выход из группы.

"Я сосредоточен на работе со сборной, но клубный футбол — это всегда вызов. Посмотрим, что будет после Евро", — прокомментировал ситуацию Унаи Мельгоса. 

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спорт футбол тренер молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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