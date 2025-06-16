Мельгоса получил предложение возглавить известный клуб

Унаи Мельгоса во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса может продолжить карьеру в клубном футболе. Успехи "сине-желтых" за последние несколько лет не остались без внимания.

Испанец рассматривается основным кандидатом на пост главного тренера команды из чемпионата Венгрии, сообщает m4sport.

Реклама

Читайте также:

Руководство венгерского клуба "Залаэгерсег" готовится к масштабной перестройке, связанной со сменой инвесторов.

Ожидается, что новый цикл начнется со смены тренерского штаба. Сейчас единственным претендентом на вакантную должность называют именно Унаи Мельгосу.

Унаи Мельгоса наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что известно о клубе из Венгрии

В минувшем сезоне чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" занял 10-е место и едва не вылетел. Команда избежала зоны вылета всего на три очка. При этом нынешний тренер команды Иштван Михалец был назначен лишь в апреле, но, похоже, его дни у руля сочтены.

Мельгоса возглавляет украинскую молодежку с 2023 года и уже успел проявить себя на международной арене. Сейчас его команда играет на молодежном Евро-2025 и борется за выход из группы.

"Я сосредоточен на работе со сборной, но клубный футбол — это всегда вызов. Посмотрим, что будет после Евро", — прокомментировал ситуацию Унаи Мельгоса.

Напомним, Ярослава Магучих объяснила, что помешало ей взять первое место на турнире в шведском Стокгольме.

Гимнасты сборной Украины спровоцировали серьезный скандал во время престижного заграничного соревнования.

Жена лидера сборной Украины Виктора Цыганкова обеспечивает футболисту покой дома — что известно о самом близком человеке хавбека "Жироны".