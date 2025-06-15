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Главная Спорт Ванат сделал признание после победы сборной Украины на Евро-2025

Ванат сделал признание после победы сборной Украины на Евро-2025

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 22:22
Ванат удивил реакцией на приз лучшему игроку сборной Украины
Владислав Ванат в окружении партнеров по команде. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Украина оказалась в лидерах УЕФА признал Ваната лучшим игроком встречи

Украинская молодежная сборная взяла важные три очка на чемпионате Европы. В Кошице команда Унаи Мельгосы победила Финляндию со счетом 2:0 во втором туре группы D.

Счет в матче открыл Владислав Ванат, которого позже признали лучшим игроком встречи. Второй гол украинцы провели во втором тайме, полностью контролируя ход поединка, сообщает портал "Суспільне Спорт". 

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Украина оказалась в лидерах

После двух матчей в группе D Украина и Дания набрали по 3 очка, Финляндия и Нидерланды имеют по одному. Следующая игра "сине-желтых" — против голландцев 18 июня, и она может стать решающей в борьбе за выход в плей-офф.

Украина стартовала с поражения от датчан (2:3), но быстро реабилитировалась, показав зрелую и организованную игру против Финляндии. Особое внимание заслуживает связка Ваната и Очеретько, которая обеспечила динамику в атаке. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

УЕФА признал Ваната лучшим игроком встречи

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат не только забил важнейший гол, но и получил индивидуальную награду от УЕФА. Это уже второй его результативный матч подряд на турнире.

Украинская команда уверенно подошла к этой игре несмотря на плотный график. Победа не только повысила шансы на выход из группы, но и укрепила моральный дух коллектива, который чувствовал поддержку болельщиков в Словакии.

"Хорошая игра. Кажется, могли и больше мячей забить финнам. Победили — и хорошо. Очеретько? Он очень умный игрок, легко найти взаимопонимание. Думаю, он мозг нашей команды. Лучший игрок матча? Я бы себе не дал за сегодняшний матч", — сказал Ванат. 

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спорт футбол Владислав Ванат молодежная сборная Украины Евро-2025
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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