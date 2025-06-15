Ванат здивував реакцією на приз найкращому гравцю збірної України

Владислав Ванат в оточенні партнерів по команді. Фото: instagram.com/uafukraine/

Українська молодіжна збірна взяла важливі три очки на чемпіонаті Європи. У Кошице команда Унаї Мельгоси перемогла Фінляндію з рахунком 2:0 у другому турі групи D.

Рахунок у матчі відкрив Владислав Ванат, якого пізніше визнали найкращим гравцем зустрічі. Другий гол українці провели в другому таймі, повністю контролюючи хід поєдинку, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Після двох матчів у групі D Україна та Данія набрали по 3 очки, Фінляндія та Нідерланди мають по одному. Наступна гра "синьо-жовтих" - проти голландців 18 червня, і вона може стати вирішальною в боротьбі за вихід у плей-оф.

Україна стартувала з поразки від данців (2:3), але швидко реабілітувалася, показавши зрілу й організовану гру проти Фінляндії. На особливу увагу заслуговує зв'язка Ваната та Очеретька, яка забезпечила динаміку в атаці.

Владислав Ванат святкує гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

УЄФА визнав Ваната найкращим гравцем зустрічі

Нападник київського "Динамо" Владислав Ванат не тільки забив надважливий гол, а й отримав індивідуальну нагороду від УЄФА. Це вже другий його результативний матч поспіль на турнірі.

Українська команда впевнено підійшла до цієї гри попри щільний графік. Перемога не лише підвищила шанси на вихід із групи, а й зміцнила моральний дух колективу, який відчував підтримку вболівальників у Словаччині.

"Хороша гра. Здається, могли й більше м'ячів забити фінам. Перемогли — і добре. Очеретько? Він дуже розумний гравець, легко знайти взаєморозуміння. Думаю, він мозок нашої команди. Найкращий гравець матчу? Я б собі не дав за сьогоднішній матч", — сказав Ванат.

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