Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер збірної України може очолити закордонний клуб

Тренер збірної України може очолити закордонний клуб

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 10:24
Мельгоса отримав пропозицію очолити відомий клуб
Унаї Мельгоса під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Що відомо про клуб з Угорщини

Тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса може продовжити кар'єру в клубному футболі. Успіхи "синьо-жовтих" за останні кілька років не залишилися поза увагою.

Іспанець розглядається основним кандидатом на посаду головного тренера команди з чемпіонату Угорщини, повідомляє m4sport.

Реклама
Читайте також:

Керівництво угорського клубу "Залаегерсег" готується до масштабної перебудови, пов'язаної зі зміною інвесторів.
Очікується, що новий цикл почнеться зі зміни тренерського штабу. Наразі єдиним претендентом на вакантну посаду називають саме Унаї Мельгосу.

Унаи Мельгоса
Унаї Мельгоса спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що відомо про клуб з Угорщини

У минулому сезоні чемпіонату Угорщини "Залаегерсег" посів 10-те місце та ледь не вилетів. Команда уникла зони вильоту всього на три очки. При цьому нинішнього тренера команди Іштвана Міхалеца було призначено лише у квітні, але, видно, його дні біля керма полічені.

Мельгоса очолює українську молодіжку з 2023 року і вже встиг проявити себе на міжнародній арені. Зараз його команда грає на молодіжному Євро-2025 та бореться за вихід із групи.

"Я зосереджений на роботі зі збірною, але клубний футбол — це завжди виклик. Подивимося, що буде після Євро", — прокоментував ситуацію Унаї Мельгоса.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх пояснила, що завадило їй узяти перше місце на турнірі у шведському Стокгольмі.

Гімнасти збірної України спровокували серйозний скандал під час престижного закордонного змагання.

Дружина лідера збірної України Віктора Циганкова забезпечує футболісту спокій удома — що відомо про найближчу людину хавбека "Жирони".

спорт футбол тренер молодіжна збірна України Унаї Мельгоса
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації