Украина вошла в топ-5 Лиги наций после побед над США и Кубой

Игроки сборной Украины по волейболу празднуют победу. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Сборная Украины впервые участвует в Лиге наций и уже доказала, что достойна играть с лучшими. Команда одержала две впечатляющие победы — над бронзовыми призерами Олимпиады США и крепкой сборной Кубы.

Несмотря на поражение от Бразилии, украинцы закрепились в топ-5 турнирной таблицы, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На счету сборной Украины по волейболу шесть очков, а впереди — последний матч первой игровой недели против сборной Ирана. Команда демонстрирует бойцовский характер и нестандартные решения на площадке.

Украинские волейболисты в Лиге наций. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Что Янчук сказал о выступлении Украины и матче с Ираном

Один из ключевых игроков сборной Дмитрий Янчук поделился мыслями о прошедших матчах и настрое на игру против Ирана. По его словам, команда довольна стартом, но расслабляться никто не собирается.

"Мы довольны нашей игрой — играем против топ-сборных. Хотим большего, но это спорт. Все понимают: впереди важный матч против Ирана, и мы готовимся изо всех сил", — сказал Янчук.

Момент поединка с участием сборной Украины. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Заключительная встреча украинской команды состоится в воскресенье, 15 июня, в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих сразятся с сильными соперницами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Самые известные украинские спортсмены предпочитают проводить отпуск на экзотических зарубежных курортах.

Жена одного из лидеров сборной Украины продемонстрировала, как выглядит в одном белье.

Виктор Леоненко раскритиковал нового тренера "Шахтера" и трансферную политику клуба.