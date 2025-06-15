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Главная Спорт Украина творит сенсацию в Лиге наций по волейболу

Украина творит сенсацию в Лиге наций по волейболу

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 11:37
Украина вошла в топ-5 Лиги наций после побед над США и Кубой
Игроки сборной Украины по волейболу празднуют победу. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/
Ключові моменти Что Янчук сказал о выступлении Украины и матче с Ираном

Сборная Украины впервые участвует в Лиге наций и уже доказала, что достойна играть с лучшими. Команда одержала две впечатляющие победы — над бронзовыми призерами Олимпиады США и крепкой сборной Кубы.

Несмотря на поражение от Бразилии, украинцы закрепились в топ-5 турнирной таблицы, сообщает портал Новини.LIVE.

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На счету сборной Украины по волейболу шесть очков, а впереди — последний матч первой игровой недели против сборной Ирана. Команда демонстрирует бойцовский характер и нестандартные решения на площадке. 

Сборная Украины по волейболу
Украинские волейболисты в Лиге наций. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Что Янчук сказал о выступлении Украины и матче с Ираном

Один из ключевых игроков сборной Дмитрий Янчук поделился мыслями о прошедших матчах и настрое на игру против Ирана. По его словам, команда довольна стартом, но расслабляться никто не собирается.

"Мы довольны нашей игрой — играем против топ-сборных. Хотим большего, но это спорт. Все понимают: впереди важный матч против Ирана, и мы готовимся изо всех сил", — сказал Янчук. 

Сборная Украины по волейболу
Момент поединка с участием сборной Украины. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Заключительная встреча украинской команды состоится в воскресенье, 15 июня, в 19:30 по киевскому времени. 

Напомним, легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих сразятся с сильными соперницами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 

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Иран спорт волейбол сборная Украина по волейболу Лига наций (волейбол)
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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