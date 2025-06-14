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Главная Спорт Украина обыграла Кубу и совершила вторую сенсацию в Лиге наций

Украина обыграла Кубу и совершила вторую сенсацию в Лиге наций

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Дата публикации 14 июня 2025 11:46
Украина обыграла Кубу в Лиге наций и идет третьей после двух туров
Игроки сборной Украины. Фото: FIVB
Ключові моменти Украина выиграла второй матч в Лиге наций

Мужская сборная Украины провела свой второй матч в дебютной для себя Лиге наций. Соперником сине-желтых стала Куба.

Украина выиграла у кубинцев со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина выиграла второй матч в Лиге наций

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, Украина провела очень напряженный матч. Первый сет выиграли подопечные Рауля Лосано, а второй взяли кубинцы.

Третий сет снова забрали украинцы, но Куба смогла перевести игру в финальный сет.

В пятом сете Украина вырвала победу со счетом 15:12.

После двух туров Украина занимает третью позицию с пятью очками. Столько же баллов у Италии и Аргентины, но они ниже по дополнительным показателям.

Первую позицию делят Польша и Япония, у которых по шесть очков.

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Куба волейбол сборная Украина по волейболу Лига наций (волейбол) FIVB
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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