Украина обыграла Кубу в Лиге наций и идет третьей после двух туров

Игроки сборной Украины. Фото: FIVB

Мужская сборная Украины провела свой второй матч в дебютной для себя Лиге наций. Соперником сине-желтых стала Куба.

Украина выиграла у кубинцев со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В первой игре турнира Украина обыграла призера Олимпийских игр — сборную США со счетом 3:0.

Украина выиграла второй матч в Лиге наций

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, Украина провела очень напряженный матч. Первый сет выиграли подопечные Рауля Лосано, а второй взяли кубинцы.

Третий сет снова забрали украинцы, но Куба смогла перевести игру в финальный сет.

В пятом сете Украина вырвала победу со счетом 15:12.

После двух туров Украина занимает третью позицию с пятью очками. Столько же баллов у Италии и Аргентины, но они ниже по дополнительным показателям.

Первую позицию делят Польша и Япония, у которых по шесть очков.

Напомним, Артем Милевский рассказал, какую журналистку боялся больше всего.

Расписание и трансляция этапа Бриллиантовой лиги с участием украинских легкоатлеток.

Российский вратарь "ПСЖ" прокомментировал новости, что из-за Ильи Забарного его хотят выгнать из команды.

Ранее свою улыбку всем показала украинская красавица Юлия Левченко.