Украина обыграла Кубу в Лиге наций и идет третьей после двух туров

Украина обыграла Кубу и совершила вторую сенсацию в Лиге наций
Мужская сборная Украины провела свой второй матч в дебютной для себя Лиге наций. Соперником сине-желтых стала Куба.
Украина выиграла у кубинцев со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.
В первой игре турнира Украина обыграла призера Олимпийских игр — сборную США со счетом 3:0.
Украина выиграла второй матч в Лиге наций
В Рио-де-Жанейро, Бразилия, Украина провела очень напряженный матч. Первый сет выиграли подопечные Рауля Лосано, а второй взяли кубинцы.
Третий сет снова забрали украинцы, но Куба смогла перевести игру в финальный сет.
В пятом сете Украина вырвала победу со счетом 15:12.
После двух туров Украина занимает третью позицию с пятью очками. Столько же баллов у Италии и Аргентины, но они ниже по дополнительным показателям.
Первую позицию делят Польша и Япония, у которых по шесть очков.
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