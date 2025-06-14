Україна обіграла Кубу в Лізі націй та йде третьою після двох турів

Гравці збірної України. Фото: FIVB

Чоловіча збірна України провела свій другий матч в дебютній для себе Лізі націй. Суперником синьо-жовтих стала Куба.

Україна виграла у кубинців з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна виграла другий матч в Лізі націй

В Ріо-де-Жанейро, Бразилія, Україна провела дуже напружений матч. Перший сет виграли підопічні Рауля Лосано, а другий взяли кубинці.

Третій сет знову забрали українці, але Куба змогла перевести гру в фінальний сет.

У п’ятому сеті Україна вирвала перемогу з рахунком 15:12.

Після двох турів Україна посідає третю позицію з п’ятьма очками. Стільки ж балів у Італії та Аргентини, але вони нижче за додатковими показниками.

Першу позицію ділять Польща та Японія, у яких по шість очок.

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