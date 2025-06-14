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Головна Спорт Україна обіграла Кубу й зробила другу сенсацію в Лізі націй

Україна обіграла Кубу й зробила другу сенсацію в Лізі націй

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Дата публікації: 14 червня 2025 11:46
Україна обіграла Кубу в Лізі націй та йде третьою після двох турів
Гравці збірної України. Фото: FIVB
Ключові моменти Україна виграла другий матч в Лізі націй

Чоловіча збірна України провела свій другий матч в дебютній для себе Лізі націй. Суперником синьо-жовтих стала Куба.

Україна виграла у кубинців з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна виграла другий матч в Лізі націй

В Ріо-де-Жанейро, Бразилія, Україна провела дуже напружений матч. Перший сет виграли підопічні Рауля Лосано, а другий взяли кубинці.

Третій сет знову забрали українці, але Куба змогла перевести гру в фінальний сет.

У п’ятому сеті Україна вирвала перемогу з рахунком 15:12.

Після двох турів Україна посідає третю позицію з п’ятьма очками. Стільки ж балів у Італії та Аргентини, але вони нижче за додатковими показниками.

Першу позицію ділять Польща та Японія, у яких по шість очок.

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Куба волейбол збірна України з волейболу Ліга націй (волейбол) FIVB
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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