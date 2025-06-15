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Головна Спорт Україна творить сенсацію в Лізі націй з волейболу

Україна творить сенсацію в Лізі націй з волейболу

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 11:37
Україна увійшла в топ-5 Ліги націй після перемог над США та Кубою
Гравці збірної України з волейболу святкують перемогу. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/
Ключові моменти Що Янчук сказав про виступ України та матч з Іраном

Збірна України вперше бере участь у Лізі націй і вже довела, що гідна грати з найкращими. Команда здобула дві вражаючі перемоги — над бронзовими призерами Олімпіади США та міцною збірною Куби.

Попри поразку від Бразилії, українці закріпилися в топ-5 турнірної таблиці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На рахунку збірної України з волейболу шість очок, а попереду — останній матч першого ігрового тижня проти збірної Ірану. Команда демонструє бійцівський характер та нестандартні рішення на майданчику.

Сборная Украины по волейболу
Українські волейболісти в Лізі націй. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Що Янчук сказав про виступ України та матч з Іраном

Один із ключових гравців збірної Дмитро Янчук поділився думками про минулі матчі та настрій на гру проти Ірану. За його словами, команда задоволена стартом, але розслаблятися ніхто не збирається.

"Ми задоволені нашою грою — граємо проти топ-збірних. Хочемо більшого, але це спорт. Усі розуміють: попереду важливий матч проти Ірану, і ми готуємося щосили", — сказав Янчук.

Сборная Украины по волейболу
Момент поєдинку за участю збірної України. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Заключна зустріч української команди відбудеться в неділю, 15 червня, о 19:30 за київським часом.

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Іран спорт волейбол збірна України з волейболу Ліга націй (волейбол)
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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