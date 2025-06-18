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Головна Спорт Лунін повідомив Реалу про свої плани — де гратиме воротар

Лунін повідомив Реалу про свої плани — де гратиме воротар

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 09:48
Лунін повідомив Реалу позицію щодо майбутнього — деталі переговорів
Андрій Лунін у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Ключові моменти Що буде з Луніним за Хабі Алонсо

Український воротар Андрій Лунін залишається в центрі уваги футбольної Іспанії. Гравець збірної України повідомив "Реалу", що хоче залишитися в команді.

Однак паралельно його оточення вивчає варіанти з іншим клубом, де Лунін отримає більше ігрового часу, повідомляє The Athletic.

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Контракт голкіпера з мадридським грандом діє до 2025 року. Поки доля Луніна в "королівському клубі" не визначена. Минулий сезон він здебільшого провів у запасі, поступаючись місцем Тібо Куртуа. Андрій провів 14 матчів, шість із яких зіграв на нуль.

Андрей Лунин
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що буде з Луніним за Хабі Алонсо

Влітку 2025 року мадридський "Реал" очолив Хабі Алонсо, і поки не ясно, на якого воротаря він зробить ставку. Куртуа продовжує відновлення, у клубі високо цінують українця, але гарантій Лунін поки не отримав.

Андрей Лунин
Андрій Лунін у польоті. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

За даними іспанських медіа, "Реал" готовий вислухати пропозиції щодо Луніна, якщо сам гравець наполягає на відході. Втім, остаточне рішення залежить від трансферних планів нового тренерського штабу та позиції самого Андрія.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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