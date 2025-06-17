Магучіх проти Оліслагерс — де та коли дивитися турнір у Парижі

Ярослава Магучіх перед стрибком. Фото: скриншот YouTube

Париж прийме восьмий етап Діамантової ліги 2025 року. Окрасою турніру стане нова глава протистояння Ярослави Магучіх та Ніколи Оліслагерс.

Саме в Парижі рік тому українська спортсменка стала олімпійською чемпіонкою, нагадує портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 20 червня, в Парижі відбудеться восьмий етап Діамантової ліги з легкої атлетики — один із найпрестижніших стартів сезону. Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять у змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок.

Юлія Левченко у Стокгольмі. Фото: скріншот YouTube

Ареною турніру стане Charlety Stadium, а вечірній блок розпочнеться о 20:00 за центральноєвропейським часом. Сектор стрибків у висоту стартує о 21:06 CET (22:06 за Києвом).

Головною інтригою стане нова дуель між Ярославою Магучіх та австралійкою Ніколою Оліслагерс. На минулому етапі в Стокгольмі саме Оліслагерс випередила українку, взявши 2.01 м. Ярослава постарається не допустити друге поспіль фіаско в сезоні.

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Де та коли дивитися Магучіх і Левченко в Парижі

У Парижі також виступить чемпіонка світу Елеанор Паттерсон, а участь Левченко додає інтересу в боротьбу за трійку призерів. Турнір у Парижі вважається Diamond+ дисципліною, що означає підвищений рейтинг і призові.

Вболівальники з України теж зможуть подивитися змагання в прямому ефірі. Етап покаже офіційний транслятор турніру в Україні "Суспільне Спорт" на своєму каналі в YouTube. Також трансляція протистояння Магучіх з Оліслагерс буде доступна на платформах Діамантової ліги, а також Eurosport. Очікується пряма трансляція на вечірню частину, включаючи жіночі стрибки у висоту.

Для Магучіх це важливий етап у підготовці до фіналу сезону і можливого титулу переможниці Діамантової ліги-2025. Левченко боротиметься за поліпшення особистого результату і стабільне повернення в топрівень.

Нагадаємо, Нікола Оліслагерс пояснила, як їй вдалося стати переможницею етапу Діамантової ліги в Стокгольмі.

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