Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кака розповів, хто краще — Мессі чи Роналду

Кака розповів, хто краще — Мессі чи Роналду

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 06:59
Кака назвав Роналду найкращим футболістом в історії, вище за Мессі
Бразилець Кака. Фото: instagram.com/kaka
Ключові моменти Кака вибрав між Мессі та Роналду

У світовому футболі цього сторіччя було лише два футболісти, які важаються найвеличнішими. Людям доводиться обирати між Ліонелем Мессі з "Інтер" Маямі та Кріштіану Роналду з "Аль-Насра".

Свою думку про кращого гравця висловив колишній гравейць "Мілану" та "Реалу" Кака, передає портал Give me Sport.

Реклама
Читайте також:
Кака (футболист)
Кака в компанії з Роналду. Фото: Фото: instagram.com/kaka

Кака вибрав між Мессі та Роналду

Колишня зірка "Мілану" та збірної Бразилії в суперечці між Роналду та Мессі за звання найкращого футболіста всіх часів віддав перевагу португальцю.

Кака зазначив, що перемога на чемпіонаті світу не є вирішальним фактором у визначенні найкращого гравця. Він підкреслив, що сам виграв усі можливі трофеї, але не вважає себе найкращим в історії. На його думку, Мессі є геніальним футболістом, але Роналду перевершує його, бо він є найзбалансованішим та найкращим гравцем усіх часів.

Роналду у складі збірної Португалії став чемпіоном Європи-2016, а також двічі вигравав Лігу націй (2019, 2023). Мессі привів Аргентину до тріумфу на чемпіонаті світу-2022, двічі вигравав Кубок Америки (2021, 2024) і став олімпійським чемпіоном у 2008 році.

Також Мессі випереджає за кількістю "Золотих м’ячів" — вісім проти п’яти у Роналду. При цьому, мінімум до трьох "Золотих м'ячів" Ліонеля завжди були претензії.

Нагадаємо, Нікола Оліслагерс після перемоги в Стокгольмі розповіла, як виграла у Ярослави Магучіх.

Національна збірна України з волейболу знаходиться в Лізі націй не на тому місці, яке їм прогнозували.

Зірка національної збірної Іспанії перейде у "Барселону" найближчим часом.

Мадридський "Реал" ухвалив рішення щодо свого воротаря Тібо Куртуа.

футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Мілан Золотий м'яч
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації