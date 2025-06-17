Кака назвав Роналду найкращим футболістом в історії, вище за Мессі

Бразилець Кака. Фото: instagram.com/kaka

У світовому футболі цього сторіччя було лише два футболісти, які важаються найвеличнішими. Людям доводиться обирати між Ліонелем Мессі з "Інтер" Маямі та Кріштіану Роналду з "Аль-Насра".

Свою думку про кращого гравця висловив колишній гравейць "Мілану" та "Реалу" Кака, передає портал Give me Sport.

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Кака в компанії з Роналду. Фото: Фото: instagram.com/kaka

Кака вибрав між Мессі та Роналду

Колишня зірка "Мілану" та збірної Бразилії в суперечці між Роналду та Мессі за звання найкращого футболіста всіх часів віддав перевагу португальцю.

Кака зазначив, що перемога на чемпіонаті світу не є вирішальним фактором у визначенні найкращого гравця. Він підкреслив, що сам виграв усі можливі трофеї, але не вважає себе найкращим в історії. На його думку, Мессі є геніальним футболістом, але Роналду перевершує його, бо він є найзбалансованішим та найкращим гравцем усіх часів.

Роналду у складі збірної Португалії став чемпіоном Європи-2016, а також двічі вигравав Лігу націй (2019, 2023). Мессі привів Аргентину до тріумфу на чемпіонаті світу-2022, двічі вигравав Кубок Америки (2021, 2024) і став олімпійським чемпіоном у 2008 році.

Також Мессі випереджає за кількістю "Золотих м’ячів" — вісім проти п’яти у Роналду. При цьому, мінімум до трьох "Золотих м'ячів" Ліонеля завжди були претензії.

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