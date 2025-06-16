Що дало Україні прорив у рейтингу волейбольних збірних FIVB

Україна увійшла до списку найкращих волейбольних збірних світу
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила рейтинг національних збірних за підсумками першого змагального вікенду Ліги націй-2025. Збірна України поліпшила свою позицію та увійшла до числа 13 найсильніших команд світу.
Дебютний старт "синьо-жовтих" у Лізі націй виявився історичним, повідомляє "Суспільне Спорт".
Підопічні Рауля Лосано заробили сім очок у чотирьох матчах: здобули перемоги над США (3:0) та Кубою (3:2), а також поступилися Бразилії (2:3) та Ірану (2:3), але навіть у поразках боролися до кінця.
У поточній турнірній таблиці Ліги націй Україна посідає сьоме місце, набравши однакову кількість очок із Канадою, але поступаючись за додатковими показниками.
Як змінилася позиція України в рейтингу
В оновленій версії рейтингу FIVB Україна піднялася на одну сходинку й тепер посідає 13-те місце. Завдяки перемозі над олімпійськими призерами зі США збірна додала 17,64 бала й обійшла команду Нідерландів.
Найбільше очок команда втратила в матчі проти Ірану — мінус 7,16. Різниця з 12-ю сходинкою, на якій зараз перебуває Сербія, скоротилася до 25,5 балів.
Що відбувається в топ-10 рейтингу
У верхній частині таблиці відбулися помітні зміни. США одразу опустилися на три позиції, тоді як Словенія, Японія та Канада покращили свої місця. Окрім того, Китай і Болгарія також піднялися на два щаблі вгору, попри не найочевидніші виступи.
Другий тур Ліги націй для збірної України стартує 25 червня матчем проти олімпійського чемпіона — збірної Франції.
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