Що дало Україні прорив у рейтингу волейбольних збірних FIVB

Дмитро Янчук під час матчу. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила рейтинг національних збірних за підсумками першого змагального вікенду Ліги націй-2025. Збірна України поліпшила свою позицію та увійшла до числа 13 найсильніших команд світу.

Дебютний старт "синьо-жовтих" у Лізі націй виявився історичним, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Українські спортсмени борються з Іраном. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

У поточній турнірній таблиці Ліги націй Україна посідає сьоме місце, набравши однакову кількість очок із Канадою, але поступаючись за додатковими показниками.

Як змінилася позиція України в рейтингу

В оновленій версії рейтингу FIVB Україна піднялася на одну сходинку й тепер посідає 13-те місце. Завдяки перемозі над олімпійськими призерами зі США збірна додала 17,64 бала й обійшла команду Нідерландів.

Найбільше очок команда втратила в матчі проти Ірану — мінус 7,16. Різниця з 12-ю сходинкою, на якій зараз перебуває Сербія, скоротилася до 25,5 балів.

Що відбувається в топ-10 рейтингу

У верхній частині таблиці відбулися помітні зміни. США одразу опустилися на три позиції, тоді як Словенія, Японія та Канада покращили свої місця. Окрім того, Китай і Болгарія також піднялися на два щаблі вгору, попри не найочевидніші виступи.

Другий тур Ліги націй для збірної України стартує 25 червня матчем проти олімпійського чемпіона — збірної Франції.

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