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Головна Спорт Рекорд Дюплантіса побитий українським школярем

Рекорд Дюплантіса побитий українським школярем

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 13:09
Рекорд Дюплантіса побитий юним українським школярем
Матвій Строгалєв під час турніру. Фото: instagram.com/ukr.athletics/
Ключові моменти Хто такий Матвій Строгалєв

В українській легкій атлетиці сталася подія, яку вже називають історичною. Юний 12-річний Матвій Строгалєв перевершив результат, якого в тому ж віці досяг легендарний швед Арман Дюплантіс.

Юний українець встановив світовий рекорд серед спортсменів до 14 років, подолавши планку на висоті 4,00 метра. Це сталося на юнацькому чемпіонаті України зі стрибків із жердиною, повідомляє Instagram-аккаунт Федерації легкої атлетики України.

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Матвій Строгалєв під час стрибка. Фото: instagram.com/ukr.athletics/

Для порівняння: Арман Дюплантіс, нині дворазовий олімпійський чемпіон і світовий рекордсмен, у віці 12 років показав результат 3,97 м — це було 2012 року в американському місті Ріно.

Ирина Геращенко
Матвій Строгалєв та інші юні спортсмени з Іриною Геращенко. Фото: instagram.com/matvey_pv/

Хто такий Матвій Строгалєв

Попри юний вік, Матвій зумів завоювати бронзову медаль на національній першості. Його стрибок став третім у заліку, але першим у світовій статистиці для цієї вікової групи.

"Із третьої спроби висота 4,00 м підкорилася Матвію. Це найкращий результат у світі серед 12-річних", — йдеться в повідомленні Федерації легкої атлетики України.

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спорт рекорд Легка атлетика стрибки у висоту Арман Дюплантіс
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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