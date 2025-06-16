Рекорд Дюплантіса побитий юним українським школярем

Матвій Строгалєв під час турніру. Фото: instagram.com/ukr.athletics/

В українській легкій атлетиці сталася подія, яку вже називають історичною. Юний 12-річний Матвій Строгалєв перевершив результат, якого в тому ж віці досяг легендарний швед Арман Дюплантіс.

Юний українець встановив світовий рекорд серед спортсменів до 14 років, подолавши планку на висоті 4,00 метра. Це сталося на юнацькому чемпіонаті України зі стрибків із жердиною, повідомляє Instagram-аккаунт Федерації легкої атлетики України.

Реклама

Читайте також:

Матвій Строгалєв під час стрибка. Фото: instagram.com/ukr.athletics/

Для порівняння: Арман Дюплантіс, нині дворазовий олімпійський чемпіон і світовий рекордсмен, у віці 12 років показав результат 3,97 м — це було 2012 року в американському місті Ріно.

Матвій Строгалєв та інші юні спортсмени з Іриною Геращенко. Фото: instagram.com/matvey_pv/

Хто такий Матвій Строгалєв

Попри юний вік, Матвій зумів завоювати бронзову медаль на національній першості. Його стрибок став третім у заліку, але першим у світовій статистиці для цієї вікової групи.

"Із третьої спроби висота 4,00 м підкорилася Матвію. Це найкращий результат у світі серед 12-річних", — йдеться в повідомленні Федерації легкої атлетики України.

Нагадаємо, Серхіо Агуеро жорстоко пожартував над Кріштіану Роналду під час стріму.

Збірна України з волейболу встановила історичне досягнення в Лізі націй.

Навколо спадщини Валерія Лобановського в українському спорті розгорівся серйозний скандал.

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Унаї Мельгоса виявився претендентом на відхід у відомий клуб.