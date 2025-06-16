Дюплантіс повторює кар'єру Бубки — у нього вже 12-й світовий рекорд

Арман Дюплантіс. Фото: Reuters

У Стокгольмі, Швеція, завершився етап Діамантової ліги з легкої атлетики. У стрибках із жердиною перемогу очікувано здобув місцевий спортсмен Арман Дюплантіс.

До того ж швед в 12-те побив свій світовий рекорд, повідомив портал Новини.LIVE.

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2020 - 6.17m

2020 - 6.18m

2022 - 6.19m

2022 - 6.20m

2022 - 6.21m

2023 - 6.22m

2023 - 6.23m

2024 - 6.24m

2024 - 6.25m

2024 - 6.26m

2025 - 6.27m

2025 - 6.28m 🆕️



📸 Linnea Rheborg pic.twitter.com/oEHnymz7UN — Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 15, 2025

Новий рекорд Дюплантіса

Цього сезону Діамантової ліги етап у Стокгольмі був сьомим. На стадіоні всі в першу чергу чекали виступ Дюплантіса, який є спортивним героєм країни.

Цього разу Арман із першої спроби подолав висоту 6,28 метра, що стало на один сантиметр краще його минулого рекорду, поставленого 28 лютого 2025 року в Клермон-Феррані.

Перемога зі світовим рекордом перед рідною публікою була настільки важливою, що спортсмен відразу зняв футболку і побіг святкувати з рідними та друзями на трибунах.

Арман Дюплантіс. Фото: Reuters

Дюплантіс ще у 2020 році побив "вічний" рекорд Сергія Бубки (6,14 м) і з того моменту 12 разів встановлював нові рекорди.

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