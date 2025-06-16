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Головна Спорт Дюплантіс в 12-те став світовим рекордсменом

Дюплантіс в 12-те став світовим рекордсменом

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Дата публікації: 16 червня 2025 07:56
Дюплантіс повторює кар'єру Бубки — у нього вже 12-й світовий рекорд
Арман Дюплантіс. Фото: Reuters
Ключові моменти Новий рекорд Дюплантіса

У Стокгольмі, Швеція, завершився етап Діамантової ліги з легкої атлетики. У стрибках із жердиною перемогу очікувано здобув місцевий спортсмен Арман Дюплантіс.

До того ж швед в 12-те побив свій світовий рекорд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Новий рекорд Дюплантіса

Цього сезону Діамантової ліги етап у Стокгольмі був сьомим. На стадіоні всі в першу чергу чекали виступ Дюплантіса, який є спортивним героєм країни.

Цього разу Арман із першої спроби подолав висоту 6,28 метра, що стало на один сантиметр краще його минулого рекорду, поставленого 28 лютого 2025 року в Клермон-Феррані.

Перемога зі світовим рекордом перед рідною публікою була настільки важливою, що спортсмен відразу зняв футболку і побіг святкувати з рідними та друзями на трибунах.

Арман Дюплантис
Арман Дюплантіс. Фото: Reuters

Дюплантіс ще у 2020 році побив "вічний" рекорд Сергія Бубки (6,14 м) і з того моменту 12 разів встановлював нові рекорди.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пояснила причину поразки на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Стало відомо, чому українські топові спортсмени відпочивають за кордоном на відомих курортах.

Син Кріштіану Роналду може стати футболістом топового рівня — він скоро може зіграти з батьком в одному матчі.

Відомий український фахівець розповів про проблеми "Ворскли", через які команда вилетіла до Першої ліги.

рекорд Легка атлетика Діамантова ліга Арман Дюплантіс стрибки з жердиною
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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