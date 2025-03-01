Дюплантіс встановив 11-й світовий рекорд у стрибках з жердиною

Арман Дюплантіс. Фото: Reuters

У французькому Клермон-Феррані завершився Континентальний тур з легкої атлетики. Головною зіркою на турнірі був шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс.

Швед на турнірі встановив свій 11-й світовий рекорд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дюплантіс почав турнір з висоти 5.65 м, потім він стрибнув на 5.91 м, 6.02 м та 6.07 м. Він вже був переможцем після останньої висоти, але вирішив одинадцятий раз побити світовий рекорд.

З другої спроби Дюплантіс взяв 6,27. Цікаво, що це вже другий світовий рекорд він встановив в Клермон-Феррані. Попередній раз був у 2023 році — 6.22 м.

Зазначимо, що вперше рекорд у приміщенні Дюплантіс побив в 2017 році — 6.17 м. В 2020-му він встановив рекорд на відкритому просторі — 6.15 м.

Також Дюплантіс ставав олімпійським чемпіоном на Токіо-2020 та Парижі-2024.

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