Дюплантис установил 11-й мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис. Фото: Reuters

Во французском Клермон-Ферране завершился Континентальный тур по легкой атлетике. Главной звездой на турнире был шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис.

Швед на турнире установил свой 11-й мировой рекорд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Новый рекорд Дюплантиса

Дюплантис начал турнир с высоты 5.65 м, затем он прыгнул на 5.91 м, 6.02 м и 6.07 м. Он уже был победителем после последней высоты, но решил в одиннадцатый раз побить мировой рекорд.

Со второй попытки Дюплантис взял 6,27. Интересно, что это уже второй мировой рекорд он установил в Клермон-Ферране. Предыдущий раз был в 2023 году — 6.22 м.

Отметим, что впервые рекорд в помещении Дюплантис побил в 2017 году — 6.17 м. В 2020-м он установил рекорд на открытом воздухе — 6.15 м.

Также Дюплантис становился олимпийским чемпионом на Токио-2020 и Париже-2024.

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