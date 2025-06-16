Дюплантис повторяет карьеру Бубки — у него уже 12-й мировой рекорд

Арман Дюплантис. Фото: Reuters

В Стокгольме, Швеция, завершился этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. В прыжках с шестом победу ожидаемо одержал местный спортсмен Арман Дюплантис.

К тому же швед в 12-й раз побил свой мировой рекорд, сообщил портал Новини.LIVE.

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2020 - 6.17m

2020 - 6.18m

2022 - 6.19m

2022 - 6.20m

2022 - 6.21m

2023 - 6.22m

2023 - 6.23m

2024 - 6.24m

2024 - 6.25m

2024 - 6.26m

2025 - 6.27m

2025 - 6.28m 🆕️



📸 Linnea Rheborg pic.twitter.com/oEHnymz7UN - Track & Field Gazette (@TrackGazette) 15 июня 2025 г.

Новый рекорд Дюплантиса

В текущем сезоне Бриллиантовой лиги этап в Стокгольме был седьмым. На стадионе все в первую очередь ждали выступления Дюплантиса, который является спортивным героем страны.

В этот раз Арман с первой попытки преодолел высоту 6,28 метра, что стало на один сантиметр лучше его прошлого рекорда, поставленного 28 февраля 2025 года в Клермон-Ферране.

Победа с мировым рекордом перед родной публикой были настолько важной, что спортсмен сразу снял футболку и побежал праздновать с родными и друзьями на трибунах.

Арман Дюплантис. Фото: Reuters

Дюплантис еще в 2020 году побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (6,14 м) и с того момента 12 раз устанавливал новые рекорды.

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