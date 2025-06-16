Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дюплантис в 12-й раз стал мировым рекордсменом

Дюплантис в 12-й раз стал мировым рекордсменом

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 07:56
Дюплантис повторяет карьеру Бубки — у него уже 12-й мировой рекорд
Арман Дюплантис. Фото: Reuters
Ключові моменти Новый рекорд Дюплантиса

В Стокгольме, Швеция, завершился этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. В прыжках с шестом победу ожидаемо одержал местный спортсмен Арман Дюплантис.

К тому же швед в 12-й раз побил свой мировой рекорд, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Новый рекорд Дюплантиса

В текущем сезоне Бриллиантовой лиги этап в Стокгольме был седьмым. На стадионе все в первую очередь ждали выступления Дюплантиса, который является спортивным героем страны.

В этот раз Арман с первой попытки преодолел высоту 6,28 метра, что стало на один сантиметр лучше его прошлого рекорда, поставленного 28 февраля 2025 года в Клермон-Ферране.

Победа с мировым рекордом перед родной публикой были настолько важной, что спортсмен сразу снял футболку и побежал праздновать с родными и друзьями на трибунах.

Арман Дюплантис
Арман Дюплантис. Фото: Reuters

Дюплантис еще в 2020 году побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (6,14 м) и с того момента 12 раз устанавливал новые рекорды.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила причину поражения на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Стало известно, почему украинские топовые спортсмены отдыхают за границей на известных курортах.

Сын Криштиану Роналду может стать футболистом топового уровня — он скоро может сыграть с отцом в одном матче.

Известный украинский специалист рассказал о проблемах "Ворсклы", из-за которых команда вылетела в Первую лигу.

рекорд Легкая атлетика Бриллиантовая лига Арман Дюплантис прыжки с шестом
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации