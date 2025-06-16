Рекорд Дюплантиса побит юным украинским школьником

Матвей Строгалев во время турнира. Фото: instagram.com/ukr.athletics/

В украинской легкой атлетике произошло событие, которое уже называют историческим. Юный 12-летний Матвей Строгалев превзошел результат, которого в том же возрасте достиг легендарный швед Арман Дюплантис.

Юный украинец установил мировой рекорд среди спортсменов до 14 лет, преодолев планку на высоте 4,00 метра. Это произошло на юношеском чемпионате Украины по прыжкам с шестом, сообщает Instagram-аккаунт Федерации легкой атлетики Украины.

Реклама

Читайте также:

Матвей Строгалев во время прыжка. Фото: instagram.com/ukr.athletics/

Для сравнения: Арман Дюплантис, ныне двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен, в возрасте 12 лет показал результат 3,97 м — это было в 2012 году в американском городе Рино.

Матвей Строгалев и другие юные спортсмены с Ириной Геращенко. Фото: instagram.com/matvey_pv/

Кто такой Матвей Строгалев

Несмотря на юный возраст, Матвей сумел завоевать бронзовую медаль на национальном первенстве. Его прыжок стал третьим в зачёте, но первым в мировой статистике для этой возрастной группы.

"С третьей попытки высота 4,00 м покорилась Матвею. Это лучший результат в мире среди 12-летних", — говорится в сообщении Федерации легкой атлетики Украины.

Напомним, Серхио Агуэро жестоко пошутил над Криштиану Роналду во время стрима.

Сборная Украины по волейболу установила историческое достижение в Лиге наций.

Вокруг наследия Валерия Лобановского в украинском спорте разгорелся серьезный скандал.

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Унаи Мельгоса оказался претендентом на уход в известный клуб.