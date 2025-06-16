Что дало Украине прорыв в рейтинге волейбольных сборных FIVB

Дмитрий Янчук во время матча. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

Международная федерация волейбола (FIVB) обновила рейтинг национальных сборных по итогам первого соревновательного уикенда Лиги наций-2025. Сборная Украины улучшила свою позицию и вошла в число 13 сильнейших команд мира.

Дебютный старт "сине-желтых" в Лиге наций оказался историческим, сообщает "Суспільне Спорт".

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Подопечные Рауля Лосано заработали семь очков в четырех матчах: одержали победы над США (3:0) и Кубой (3:2), а также уступили Бразилии (2:3) и Ирану (2:3), но даже в поражениях боролись до конца.

Украинские спортсмены борются с Ираном. Фото: instagram.com/ukraine.nvt/

В текущей турнирной таблице Лиги наций Украина занимает седьмое место, набрав одинаковое количество очков с Канадой, но уступая по дополнительным показателям.

Как изменилась позиция Украины в рейтинге

В обновленной версии рейтинга FIVB Украина поднялась на одну строчку и теперь занимает 13-е место. Благодаря победе над олимпийскими призерами из США сборная прибавила 17,64 балла и обошла команду Нидерландов.

Больше всего очков команда потеряла в матче против Ирана — минус 7,16. Разница с 12-й строчкой, на которой сейчас находится Сербия, сократилась до 25,5 баллов.

Что происходит в топ-10 рейтинга

В верхней части таблицы произошли заметные изменения. США сразу опустились на три позиции, тогда как Словения, Япония и Канада улучшили свои места. Кроме того, Китай и Болгария также поднялись на две ступени вверх, несмотря на не самые очевидные выступления.

Второй тур Лиги наций для сборной Украины стартует 25 июня матчем против олимпийского чемпиона — сборной Франции.

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