Реал готує новий трирічний контракт для Куртуа всупереч клубній політиці

Тібо Куртуа. Фото: Reuters

В мадридському "Реалі" постійно змінюються новини про голкіперів команди. Особливо часто чутки стосуються ветерана Тібо Куртуа після приходу нового головного тренера Хабі Алонсо.

Своїм інсайдом щодо майбутнього Куртуа поділився найпопулярніший інсайдер світу Фабрісіо Романо.

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Чи залишиться Куртуа в "Реалі"

Керівництво мадридців визначилось щодо майбутнього Куртуа, чий контракт завершується 30 червня 2026 року. До того ж в останні сезони бельгієць часто травмується, але має фінансово вигідну пропозицію з Саудівської Аравії.

Джерело заявило, що в Куртуа бачать ключовим гравцем команди й незабаром розпочнуть переговори щодо продовження угоди. Бельгійцю хочуть запропонувати контракт до 2028 року, що стане винятком із політики клубу, яка обмежує угоди для гравців старше 30 років одним роком.

Паралельно "Реал" активно працює над новим контрактом із півзахисником Браїмом Діасом. 25-річний футболіст уже дав згоду на продовження співпраці, і переговори, які тривають два тижні, близькі до завершення. Нова угода з Діасом розрахована до 2030 року.

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