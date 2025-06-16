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Головна Спорт Керівництво Реалу ухвалило рішення щодо майбутнього Куртуа

Керівництво Реалу ухвалило рішення щодо майбутнього Куртуа

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Дата публікації: 16 червня 2025 21:05
Реал готує новий трирічний контракт для Куртуа всупереч клубній політиці
Тібо Куртуа. Фото: Reuters
Ключові моменти Чи залишиться Куртуа в "Реалі"

В мадридському "Реалі" постійно змінюються новини про голкіперів команди. Особливо часто чутки стосуються ветерана Тібо Куртуа після приходу нового головного тренера Хабі Алонсо.

Своїм інсайдом щодо майбутнього Куртуа поділився найпопулярніший інсайдер світу Фабрісіо Романо.

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Тібо Куртуа. Фото: Reuters

Чи залишиться Куртуа в "Реалі"

Керівництво мадридців визначилось щодо майбутнього Куртуа, чий контракт завершується 30 червня 2026 року. До того ж в останні сезони бельгієць часто травмується, але має фінансово вигідну пропозицію з Саудівської Аравії.

Джерело заявило, що в Куртуа бачать ключовим гравцем команди й незабаром розпочнуть переговори щодо продовження угоди. Бельгійцю хочуть запропонувати контракт до 2028 року, що стане винятком із політики клубу, яка обмежує угоди для гравців старше 30 років одним роком.

Паралельно "Реал" активно працює над новим контрактом із півзахисником Браїмом Діасом. 25-річний футболіст уже дав згоду на продовження співпраці, і переговори, які тривають два тижні, близькі до завершення. Нова угода з Діасом розрахована до 2030 року.

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футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Іспанська Ла Ліга Тібо Куртуа
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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