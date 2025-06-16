Мілевський пояснив, як закінчився його конфлікт із Ванатом

Владислав Ванат після матчу за молодіжну збірну. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про перемогу молодіжної збірної України в матчі проти Фінляндії (2:0) на чемпіонаті Європи U-21. Одним із лідерів команди Унаї Мельгоси є Владислав Ванат, з яким в ексфорварда був конфлікт.

Мілевський нагадав, що є рекордсменом за кількістю матчів за молодіжну збірну України, та наголосив, що відчуває особливу гордість за виступ команди, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Артем Мілевський на відпочинку. Фото: instagram.com/timi1010/

Ставлення до Ваната та Брагару

Особливу увагу Мілевський приділив Владиславу Ванату та Максиму Брагару. На його думку, обидва гравці стали найкращими в матчі. При цьому він окремо відзначив гол Ваната і його стабільну результативність в УПЛ, підкресливши, що між ними зберігаються дружні стосунки.

Також Мілевський висловився про інтерес англійських клубів до Ваната. Він вважає, що український форвард може проявити себе і в АПЛ, хоча сам екснападник "Динамо" не є шанувальником англійського чемпіонату. Він бачить Ваната скоріше в іспанській Примері, наприклад, у "Валенсії" або "Жироні".

Прогноз на матч із Нідерландами

Також Мілевський дав прокоментував стан справ перед заключним матчем групового етапу проти Нідерландів. Україну влаштує нічия, і Артем наголосив, що команда не повинна боятися суперника. Він припустив, що зустріч закінчиться з рахунком 1:1, а гол у складі збірної України знову заб'є Владислав Ванат.

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