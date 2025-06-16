Мілевський пояснив, як закінчився його конфлікт із Ванатом

Мілевський звернувся до Ваната після матчу збірної України
Колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про перемогу молодіжної збірної України в матчі проти Фінляндії (2:0) на чемпіонаті Європи U-21. Одним із лідерів команди Унаї Мельгоси є Владислав Ванат, з яким в ексфорварда був конфлікт.
Мілевський нагадав, що є рекордсменом за кількістю матчів за молодіжну збірну України, та наголосив, що відчуває особливу гордість за виступ команди, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".
Артем Мілевський зізнався, що тепер готовий ставити на вихід молодіжної збірної України з групи. На його думку, перемога над Фінляндією показала характер та потенціал української молодіжки.
Ставлення до Ваната та Брагару
Особливу увагу Мілевський приділив Владиславу Ванату та Максиму Брагару. На його думку, обидва гравці стали найкращими в матчі. При цьому він окремо відзначив гол Ваната і його стабільну результативність в УПЛ, підкресливши, що між ними зберігаються дружні стосунки.
Також Мілевський висловився про інтерес англійських клубів до Ваната. Він вважає, що український форвард може проявити себе і в АПЛ, хоча сам екснападник "Динамо" не є шанувальником англійського чемпіонату. Він бачить Ваната скоріше в іспанській Примері, наприклад, у "Валенсії" або "Жироні".
Прогноз на матч із Нідерландами
Також Мілевський дав прокоментував стан справ перед заключним матчем групового етапу проти Нідерландів. Україну влаштує нічия, і Артем наголосив, що команда не повинна боятися суперника. Він припустив, що зустріч закінчиться з рахунком 1:1, а гол у складі збірної України знову заб'є Владислав Ванат.
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