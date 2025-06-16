Ніко Вільямс перейде в Барселону — клуби готують трансфер

Ніко Вільямс (ліворуч) перед матчем збірної Іспанії. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У Європі офіційно відкрилося трансферне вікно, і топклуби готуються до активної роботи на ринку. Каталонська "Барселона" може підсилити склад одним із найяскравіших флангових гравців європейського футболу та збірної Іспанії.

Ніко Вільямс висловив бажання приєднатися до "синьо-гранатових", повідомляє Mundo Deportivo.

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Контракт вінгера з "Атлетіком" із Більбао розрахований до літа 2027 року, а його трансферна вартість становить близько 70 млн євро. Фінансові обмеження "Барселони" не дозволяють їй провести операцію в один платіж, але сам футболіст готовий піти на поступки, щоб перехід відбувся.

Що відомо про перебіг переговорів

Ніко підтримує теплі стосунки з багатьма гравцями "Барселони", з якими виступає в збірній. За даними джерела, він особисто попросив керівництво "Атлетіка" не заважати трансферу і хоче вигравати трофеї саме в складі каталонського клубу. Його представники вже зустрілися зі спортивним директором "Барси" Деку, і переговори пройшли в позитивному ключі. Каталонці мають намір запропонувати схему з розстрочкою виплати.

Ніко Вільямс у матчі Ліги націй. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Хто такий Ніко Вільямс та чому його хочуть топклуби

Вихованець "Атлетіка" вважається одним із найперспективніших футболістів Іспанії. Він прославився завдяки вибуховій швидкості, точному дриблінгу та вмінню створювати моменти на фланзі. Ніко став важливою частиною стартового складу збірної, а кожен його вихід на поле — це привід для розмов у футбольній Європі.

Інтерес до Вільямса виявляють "Арсенал", "Ліверпуль", "Ювентус" та інші гранди. Його універсальність дає змогу грати на обох флангах, а зрілість та холоднокровність роблять його одним із найцінніших молодих гравців на ринку. Попри увагу з боку, він зберігає зосередженість та продовжує прогресувати в Більбао.

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