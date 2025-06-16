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Главная Спорт Барселона усилится звездой, чтобы претендовать на победу в ЛЧ

Барселона усилится звездой, чтобы претендовать на победу в ЛЧ

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Дата публикации 16 июня 2025 16:01
Нико Уильямс перейдет в Барселону — клубы готовят трансфер
Нико Уильямс (слева) перед матчем сборной Испании. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Ключові моменти Что известно о ходе переговоров Кто такой Нико Уильямс и почему его хотят топ-клубы

В Европе официально открылось трансферное окно, и топ-клубы готовятся к активной работе на рынке. Каталонская "Барселона" может усилить состав одним из самых ярких фланговых игроков европейского футбола и сборной Испании.

Нико Уильямс выразил желание присоединиться к "сине-гранатовым", сообщает Mundo Deportivo.

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Контракт вингера с "Атлетиком" из Бильбао рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость составляет около 70 млн евро. Финансовые ограничения "Барселоны" не позволяют ей провести сделку в один платеж, но сам футболист готов пойти на уступки, чтобы переход состоялся. 

Что известно о ходе переговоров

Нико поддерживает теплые отношения со многими игроками "Барселоны", с которыми выступает в сборной. По данным источника, он лично попросил руководство "Атлетика" не мешать трансферу и хочет выигрывать трофеи именно в составе каталонского клуба. Его представители уже встретились со спортивным директором "Барсы" Деку, и переговоры прошли в положительном ключе. Каталонцы намерены предложить схему с рассрочкой выплаты. 

Нико Уильямс
Нико Уильямс в матче Лиги наций. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Кто такой Нико Уильямс и почему его хотят топ-клубы

Воспитанник "Атлетика" считается одним из самых перспективных футболистов Испании. Он прославился благодаря взрывной скорости, точному дриблингу и умению создавать моменты на фланге. Нико стал важной частью стартового состава сборной, а каждый его выход на поле — это повод для разговоров в футбольной Европе.

Интерес к Уильямсу проявляют "Арсенал", "Ливерпуль", "Ювентус" и другие гранды. Его универсальность позволяет играть на обоих флангах, а зрелость и хладнокровие делают его одним из самых ценных молодых игроков на рынке. Несмотря на внимание со стороны, он сохраняет сосредоточенность и продолжает прогрессировать в Бильбао.

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спорт футбол Футбол трансферы Барселона Нико Уильямс Атлетик Бильбао
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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