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Главная Спорт Милевский обратился к Ванату после матча сборной Украины

Милевский обратился к Ванату после матча сборной Украины

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 18:33
Милевский объяснил, как закончился его конфликт с Ванатом
Владислав Ванат после матча за молодежную сборную. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Отношение к Ванату и Брагаре Прогноз на матч с Нидерландами

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о победе молодежной сборной Украины в матче против Финляндии (2:0) на чемпионате Европы U-21. Одним из лидеров команды Унаи Мельгосы является Владислав Ванат, с которым у экс-форварда был конфликт. 

Милевский напомнил, что является рекордсменом по количеству матчей за молодежную сборную Украины, и подчеркнул, что испытывает особую гордость за выступление команды, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Артем Милевский признался, что теперь готов ставить на выход молодежной сборной Украины из группы. По его мнению, победа над Финляндией показала характер и потенциал украинской молодежки. 

Артем Милевский
Артем Милевский на отдыхе. Фото: instagram.com/timi1010/

Отношение к Ванату и Брагаре

Особое внимание Милевский уделил Владиславу Ванату и Максиму Брагару. По его мнению, оба игрока стали лучшими в матче. При этом он отдельно отметил гол Ваната и его стабильную результативность в УПЛ, подчеркнув, что между ними сохраняются дружеские отношения.

Также Милевский высказался об интересе английских клубов к Ванату. Он считает, что украинский форвард может проявить себя и в АПЛ, хотя сам экс-нападающий "Динамо" не является поклонником английского чемпионата. Он видит Ваната скорее в испанской Примере, например, в "Валенсии" или "Жироне".

Прогноз на матч с Нидерландами

Также Милевский дал прокомментировал положение дел перед заключительным матчем группового этапа против Нидерландов. Украину устроит ничья, и Артем отметил, что команда не должна бояться соперника. Он предположил, что встреча закончится со счетом 1:1, а гол в составе сборной Украины вновь забьет Владислав Ванат.  

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спорт футбол Артем Милевский Владислав Ванат молодежная сборная Украины Евро-2025
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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