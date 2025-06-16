Милевский объяснил, как закончился его конфликт с Ванатом

Милевский обратился к Ванату после матча сборной Украины
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о победе молодежной сборной Украины в матче против Финляндии (2:0) на чемпионате Европы U-21. Одним из лидеров команды Унаи Мельгосы является Владислав Ванат, с которым у экс-форварда был конфликт.
Милевский напомнил, что является рекордсменом по количеству матчей за молодежную сборную Украины, и подчеркнул, что испытывает особую гордость за выступление команды, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".
Артем Милевский признался, что теперь готов ставить на выход молодежной сборной Украины из группы. По его мнению, победа над Финляндией показала характер и потенциал украинской молодежки.
Отношение к Ванату и Брагаре
Особое внимание Милевский уделил Владиславу Ванату и Максиму Брагару. По его мнению, оба игрока стали лучшими в матче. При этом он отдельно отметил гол Ваната и его стабильную результативность в УПЛ, подчеркнув, что между ними сохраняются дружеские отношения.
Также Милевский высказался об интересе английских клубов к Ванату. Он считает, что украинский форвард может проявить себя и в АПЛ, хотя сам экс-нападающий "Динамо" не является поклонником английского чемпионата. Он видит Ваната скорее в испанской Примере, например, в "Валенсии" или "Жироне".
Прогноз на матч с Нидерландами
Также Милевский дал прокомментировал положение дел перед заключительным матчем группового этапа против Нидерландов. Украину устроит ничья, и Артем отметил, что команда не должна бояться соперника. Он предположил, что встреча закончится со счетом 1:1, а гол в составе сборной Украины вновь забьет Владислав Ванат.
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