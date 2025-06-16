Реал готовит новый трехлетний контракт для Куртуа вопреки клубной политике

Тибо Куртуа. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" постоянно меняются новости о голкиперах команды. Особенно часто слухи касаются ветерана Тибо Куртуа после прихода нового главного тренера Хаби Алонсо.

Своим инсайдом относительно будущего Куртуа поделился самый популярный инсайдер мира Фабрисио Романо.

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Тибо Куртуа. Фото: Reuters

Останется ли Куртуа в "Реале"

Руководство мадридцев определилось относительно будущего Куртуа, чей контракт завершается 30 июня 2026 года. К тому же в последние сезоны бельгиец часто травмируется, но имеет финансово выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Источник заявил, что Куртуа видят ключевым игроком команды и вскоре начнут переговоры о продлении соглашения. Бельгийцу хотят предложить контракт до 2028 года, что станет исключением из политики клуба, которая ограничивает одним годом сделки для игроков старше 30 лет.

Параллельно "Реал" активно работает над новым контрактом с полузащитником Браимом Диасом. 25-летний футболист уже дал согласие на продолжение сотрудничества, и переговоры, которые продолжаются две недели, близки к завершению. Новое соглашение с Диасом рассчитано до 2030 года.

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