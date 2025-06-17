Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кака рассказал, кто лучше — Месси или Роналду

Кака рассказал, кто лучше — Месси или Роналду

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 06:59
Кака назвал Роналду лучшим футболистом в истории, выше Месси
Бразилец Кака. Фото: instagram.com/kaka
Ключові моменти Кака выбрал между Месси и Роналду

В мировом футболе этого столетия было только два футболиста, которые считаются величайшими. Людям приходится выбирать между Лионелем Месси из "Интер" Майами и Криштиану Роналду из "Аль-Насра".

Свое мнение о лучшем игроке высказал бывший игрок "Милана" и "Реала" Кака, передает портал Give me Sport.

Реклама
Читайте также:
Кака (футболист)
Кака в компании с Роналду. Фото: Фото: instagram.com/kaka

Кака выбрал между Месси и Роналду

Бывшая звезда "Милана" и сборной Бразилии в споре между Роналду и Месси за звание лучшего футболиста всех времен отдал предпочтение португальцу.

Кака отметил, что победа на чемпионате мира не является решающим фактором в определении лучшего игрока. Он подчеркнул, что сам выиграл все возможные трофеи, но не считает себя лучшим в истории. По его мнению, Месси является гениальным футболистом, но Роналду превосходит его, потому что он является самым сбалансированным и лучшим игроком всех времен.

Роналду в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016, а также дважды выигрывал Лигу наций (2019, 2023). Месси привел Аргентину к триумфу на чемпионате мира-2022, дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

Также Месси опережает по количеству "Золотых мячей" — восемь против пяти у Роналду. При этом, минимум к трем "Золотым мячам" Лионеля всегда были претензии.

Напомним, Никола Олислагерс после победы в Стокгольме рассказала, как выиграла у Ярославы Магучих.

Национальная сборная Украины по волейболу находится в Лиге наций не на том месте, которое им прогнозировали.

Звезда национальной сборной Испании перейдет в "Барселону" в ближайшее время.

Мадридский "Реал" принял решение относительно своего вратаря Тибо Куртуа.

футбол Лионель Месси Криштиану Роналду Милан Золотой мяч
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации