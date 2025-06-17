Кака назвал Роналду лучшим футболистом в истории, выше Месси

Бразилец Кака. Фото: instagram.com/kaka

В мировом футболе этого столетия было только два футболиста, которые считаются величайшими. Людям приходится выбирать между Лионелем Месси из "Интер" Майами и Криштиану Роналду из "Аль-Насра".

Свое мнение о лучшем игроке высказал бывший игрок "Милана" и "Реала" Кака, передает портал Give me Sport.

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Кака в компании с Роналду. Фото: Фото: instagram.com/kaka

Кака выбрал между Месси и Роналду

Бывшая звезда "Милана" и сборной Бразилии в споре между Роналду и Месси за звание лучшего футболиста всех времен отдал предпочтение португальцу.

Кака отметил, что победа на чемпионате мира не является решающим фактором в определении лучшего игрока. Он подчеркнул, что сам выиграл все возможные трофеи, но не считает себя лучшим в истории. По его мнению, Месси является гениальным футболистом, но Роналду превосходит его, потому что он является самым сбалансированным и лучшим игроком всех времен.

Роналду в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016, а также дважды выигрывал Лигу наций (2019, 2023). Месси привел Аргентину к триумфу на чемпионате мира-2022, дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

Также Месси опережает по количеству "Золотых мячей" — восемь против пяти у Роналду. При этом, минимум к трем "Золотым мячам" Лионеля всегда были претензии.

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