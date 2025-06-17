Магучих против Олислагерс — где и когда смотреть турнир в Париже

Ярослава Магучих перед прыжком. Фото: скриншот YouTube

Париж примет восьмой этап Бриллиантовой лиги 2025 года. Украшением турнира станет новая глава противостояния Ярославы Магучих и Николы Олислагерс.

Именно в Париже год назад украинская спортсменка стала олимпийской чемпионкой, напоминает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 20 июня, в Париже состоится восьмой этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике — один из самых престижных стартов сезона. Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин.

Юлия Левченко в Стокгольме. Фото: скриншот YouTube

Ареной турнира станет Charlety Stadium, а вечерний блок начнется в 20:00 по центрально европейскому времени. Сектор прыжков в высоту стартует в 21:06 CET (22:06 по Киеву).

Главной интригой станет новая дуэль между Ярославой Магучих и австралийкой Николой Олислагерс. На прошлом этапе в Стокгольме именно Олислагерс опередила украинку, взяв 2.01 м. Ярослава постарается не допустить второе подряд фиаско в сезоне.

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Где и когда смотреть Магучих и Левченко в Париже

В Париже также выступит чемпионка мира Элеанор Паттерсон, а участие Левченко добавляет интерес в борьбу за тройку призеров. Турнир в Париже считается Diamond+ дисциплиной, что означает повышенный рейтинг и призовые.

Болельщики из Украины тоже смогут посмотреть соревнование в прямом эфире. Этап покажет официальный транслятор турнира в Украине "Суспільне Спорт" на своем канале в YouTube. Также трансляция противостояния Магучих с Олислагерс будет доступна на платформах Бриллиантовой лиги, а также Eurosport. Ожидается прямая трансляция на вечернюю часть, включая женские прыжки в высоту.

Для Магучих это важный этап в подготовке к финалу сезона и возможному титулу победительницы Бриллиантовой лиги-2025. Левченко будет бороться за улучшение личного результата и стабильное возвращение в топ-уровень.

Напомним, Никола Олислагерс объяснила, как ей удалось стать победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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