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Главная Спорт Опасная красавица Терлюга попробует себя в другом виде спорта

Опасная красавица Терлюга попробует себя в другом виде спорта

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 07:56
Анжелика Терлюга стала медийным президентом в медиафутболе
Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga
Ключові моменти Терлюга стала президентом

Каратистка Анжелюка Терлюга сейчас считается одной из самых красивых украинских спортсменок. Поэтому, кроме каратэ, она вовлечена и в другие проекты и виды спорта.

По информации fc.odfam, Терлюга попробует себя в медийном футболе.

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Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Терлюга стала президентом

Терлюга присоединилась к проекту Odesa Football Media Team как медийный президент. Обычно на эту позицию берут известных блогеров, но Анжелика тоже очень популярна в социальных сетях — 161 тысяча фолловеров в Instagram.

Если брать спортивную компоненту, то Терлюга была серебряным призером Олимпийских игр 2020 в Токио, где впервый и в последний раз было представлено каратэ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ODFAM MEDIA TEAM (@fc.odfam)

Терлюга — трехкратная чемпионка Европы в индивидуальном кумитэ, и двукратная в командном. Она 15-кратная победительница этапов Премьер-Лиги WKF и Серии А, была двукратной обладательницей премии Grand Winner. В 2023 году Анжелика получила бронзу на чемпионате мира в Будапеште и золото на Европейских играх в Польше.

Также Анжелику дважды признавали лучшей спортсменкой месяца в Украине в 2018 и 2020 годах.

Напомним, призер ОИ-2024 Олислагерс после победы в Щвеции рассказала, как победила Ярославу Магучих.

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Звезда испанского футбола перейдет в "Барселону" в ближайшее время.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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