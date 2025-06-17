Анжелика Терлюга стала медийным президентом в медиафутболе

Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Каратистка Анжелюка Терлюга сейчас считается одной из самых красивых украинских спортсменок. Поэтому, кроме каратэ, она вовлечена и в другие проекты и виды спорта.

По информации fc.odfam, Терлюга попробует себя в медийном футболе.

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Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Терлюга стала президентом

Терлюга присоединилась к проекту Odesa Football Media Team как медийный президент. Обычно на эту позицию берут известных блогеров, но Анжелика тоже очень популярна в социальных сетях — 161 тысяча фолловеров в Instagram.

Если брать спортивную компоненту, то Терлюга была серебряным призером Олимпийских игр 2020 в Токио, где впервый и в последний раз было представлено каратэ.

Терлюга — трехкратная чемпионка Европы в индивидуальном кумитэ, и двукратная в командном. Она 15-кратная победительница этапов Премьер-Лиги WKF и Серии А, была двукратной обладательницей премии Grand Winner. В 2023 году Анжелика получила бронзу на чемпионате мира в Будапеште и золото на Европейских играх в Польше.

Также Анжелику дважды признавали лучшей спортсменкой месяца в Украине в 2018 и 2020 годах.

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