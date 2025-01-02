Анжелика Терлюга стала мамой — серебряный призер Олимпиады родила дочь

Терлюга показала свою новорожденную дочь — фото
Лучшая каратистка в истории Украины, серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Терлюга стала мамой. Спортсменка родила дочь.
Фото с новорожденной дочерью Терлюга опубликовала в Instagram.
Даже во время беременности Терлюга активно вела социальные сети. В то же время, ее популярность еще далека от уровня топовых украинских спортсменов. В Instagram у Анжелики всего 165 тысяч подписчиков.
Терлюга родила дочь.
Новорожденную дочь Терлюгу и ее муж Владимир Зарецкий назвали Николь. Девочка родилась 21 декабря.
При этом первый пост о рождении ребенка Анжелика оставила только через два дня, когда отошла от родов.
После возвращения домой Терлюга опубликовала эмоциональный пост.
"Мы дома. Спасибо любимый Владимир Зарецкий за эту невероятно хорошую встречу и атмосферу из моих мечтаний.
На Рождественские и новогодние праздники хочу пожелать каждому обрести свою любовь и уют, а если у вас уже все есть, то сохранить свое счастье навсегда.
Беременность и рождение Николь сделали меня очень сентиментальной", — написала Терлюга.
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