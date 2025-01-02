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Терлюга показала свою новорожденную дочь — фото

2 января 2025 09:19
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Анжелика Терлюга стала мамой — серебряный призер Олимпиады родила дочь
Украинская каратистка Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лучшая каратистка в истории Украины, серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Терлюга стала мамой. Спортсменка родила дочь.

Фото с новорожденной дочерью Терлюга опубликовала в Instagram.

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Даже во время беременности Терлюга активно вела социальные сети. В то же время, ее популярность еще далека от уровня топовых украинских спортсменов. В Instagram у Анжелики всего 165 тысяч подписчиков.

Терлюга родила дочь.

Новорожденную дочь Терлюгу и ее муж Владимир Зарецкий назвали Николь. Девочка родилась 21 декабря.

При этом первый пост о рождении ребенка Анжелика оставила только через два дня, когда отошла от родов.

Анжелика Терлюга
Зарецкий, Терлюга и Николь. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

После возвращения домой Терлюга опубликовала эмоциональный пост.

"Мы дома. Спасибо любимый Владимир Зарецкий за эту невероятно хорошую встречу и атмосферу из моих мечтаний.

На Рождественские и новогодние праздники хочу пожелать каждому обрести свою любовь и уют, а если у вас уже все есть, то сохранить свое счастье навсегда.

Беременность и рождение Николь сделали меня очень сентиментальной", — написала Терлюга.

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