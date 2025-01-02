Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Терлюга показала свою новонароджену доньку — фото arrow

Терлюга показала свою новонароджену доньку — фото

2 січня 2025 09:19
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Анжеліка Терлюга стала мамою — срібна призерка Олімпіади народила доньку
Українська каратистка Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Найкраща каратистка в історії України, срібна призерка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга стала мамою. Спортсменка народила доньку.

Фото з новонародженою донькою Терлюга опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Навіть під час вагітності Терлюга активно вела соціальні мережі. Водночас її популярність ще далека від рівня топових українських спортсменів. В Instagram у Анжеліки лише 165 тисяч підписників.

Терлюга народила доньку

Новонароджену доньку Терлюга та її чоловік Володимир Зарецький назвали Ніколь. Дівчинка народилася 21 грудня.

При цьому перший  пост про народження дитини Анжеліка залишила лише через два дні, коли відійшла від пологів.

Анжелика Терлюга
Зарецький, Терлюга та Ніколь. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Після повернення додому Терлюга залишила емоційний пост.

"Ми вдома. Дякую, коханий Володимир Зарецький, за цю неймовірно гарну зустріч та атмосферу з моїх мрій.

На Різдвяні та новорічні свята хочу побажати кожному знайти своє кохання та затишок, а якщо у вас вже все є, то зберегти своє щастя назавжди.

Вагітність і народження Ніколь зробили мене дуже сентиментальною", — написала Терлюга.

Нагадаємо, після перемоги над Тайсоном Ф’юрі Олександр Усик зустрів Новий рік у Києві.

Уболівальники назвали боксерів, яким Усик може програти наступний бій.

Тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський проводить час зі своєю сім'єю. Таким його ще не бачили.

Анжеліка Терлюга дитина карате дружини футболістів куміте

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:56 У Києві вантажівка упала з мосту

09:52 У Нью-Йорку сталася масова стрілянина — є багато постраждалих

09:47 Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:35 Масована атака безпілотників — як Сили оборони дали відсіч

09:28 У Стрию впала головна ялинка міста

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:21 Бояться за бази — навіщо РФ виводить ракетоносії у Чорне море

09:12 Чи варто обрати кнопковий телефон для захисту даних у 2025 році

09:11 Артрит може вразити будь-яку людину — як варто харчуватися

09:05 Польща таємно виробляє зброю і боєприпаси для України

08:59 Міста на Харківщині готують до кругової оборони — деталі від ОВА

09:56 У Києві вантажівка упала з мосту

09:52 У Нью-Йорку сталася масова стрілянина — є багато постраждалих

09:47 Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:35 Масована атака безпілотників — як Сили оборони дали відсіч

09:28 У Стрию впала головна ялинка міста

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:21 Бояться за бази — навіщо РФ виводить ракетоносії у Чорне море

09:12 Чи варто обрати кнопковий телефон для захисту даних у 2025 році

09:11 Артрит може вразити будь-яку людину — як варто харчуватися

09:05 Польща таємно виробляє зброю і боєприпаси для України

08:59 Міста на Харківщині готують до кругової оборони — деталі від ОВА

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку