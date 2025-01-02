Анжеліка Терлюга стала мамою — срібна призерка Олімпіади народила доньку

Українська каратистка Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Найкраща каратистка в історії України, срібна призерка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга стала мамою. Спортсменка народила доньку.

Фото з новонародженою донькою Терлюга опублікувала в Instagram.

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Навіть під час вагітності Терлюга активно вела соціальні мережі. Водночас її популярність ще далека від рівня топових українських спортсменів. В Instagram у Анжеліки лише 165 тисяч підписників.

Терлюга народила доньку

Новонароджену доньку Терлюга та її чоловік Володимир Зарецький назвали Ніколь. Дівчинка народилася 21 грудня.

При цьому перший пост про народження дитини Анжеліка залишила лише через два дні, коли відійшла від пологів.

Зарецький, Терлюга та Ніколь. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Після повернення додому Терлюга залишила емоційний пост.

"Ми вдома. Дякую, коханий Володимир Зарецький, за цю неймовірно гарну зустріч та атмосферу з моїх мрій.

На Різдвяні та новорічні свята хочу побажати кожному знайти своє кохання та затишок, а якщо у вас вже все є, то зберегти своє щастя назавжди.

Вагітність і народження Ніколь зробили мене дуже сентиментальною", — написала Терлюга.

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