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Головна Спорт Небезпечная красуня Терлюга спробує себе в іншому виді спорту

Небезпечная красуня Терлюга спробує себе в іншому виді спорту

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 07:56
Анжеліка Терлюга стала медійною президенткою в медіафутболі
Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga
Ключові моменти Терлюга стала президентом

Каратистка Анжеліка Терлюга наразі вважається однією з найгарніших українських спортсменок. Тому, крім карате, вона залучена й до інших проєктів та видів спорту.

За інформацією fc.odfam, Терлюга спробує себе у медійному футболі.

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Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Терлюга стала президентом

Терлюга долучилася до проєкту Odesa Football Media Team як медійна президентка. Зазвичай на цю позицію беруть відомих блогерів, але Анжеліка теж дуже популярна в соціальних мережах — 161 тисяча фоловерів у Instagram.

Якщо брати спортивну компоненту, то Терлюга була срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо, де вперше та востаннє було представлене карате.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ODFAM MEDIA TEAM (@fc.odfam)

Терлюга — триразова чемпіонка Європи в індивідуальному куміте, та дворазова в командному. Вона 15-разова переможниця етапів Прем’єр-Ліги WKF та Серії А, була дворазовою володаркою премії Grand Winner. У 2023 році Анжеліка здобула бронзу на чемпіонаті світу в Будапешті та золото на Європейських іграх у Польщі.

Також Анжеліку двічі визнавали найкращою спортсменкою місяця в Україні в 2018 та 2020 роках.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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