Лунин сообщил Реалу позицию по будущему — детали переговоров

Лунин сообщил Реалу о своих планах — где будет играть вратарь
Украинский вратарь Андрей Лунин остается в центре внимания футбольной Испании. Игрок сборной Украины сообщил "Реалу", что хочет остаться в команде.
Однако параллельно его окружение изучает варианты с другим клубом, где Лунин получит больше игрового времени, сообщает The Athletic.
Контракт голкипера с мадридским грандом действует до 2025 года. Пока судьба Лунина в "королевском клубе" не определена. Прошлый сезон он в основном провел в запасе, уступая место Тибо Куртуа. Андрей провел 14 матчей, шесть из которых сыграл на ноль.
Что будет с Луниным при Хаби Алонсо
Летом 2025 года мадридский "Реал" возглавил Хаби Алонсо, и пока не ясно, на какого вратаря он сделает ставку. Куртуа продолжает восстановление, в клубе высоко ценят украинца, но гарантий Лунин пока не получил.
По данным испанских медиа, "Реал" готов выслушать предложения по Лунину, если сам игрок настаивает на уходе. Впрочем, окончательное решение зависит от трансферных планов нового тренерского штаба и позиции самого Андрея.
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