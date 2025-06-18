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Главная Спорт Лунин сообщил Реалу о своих планах — где будет играть вратарь

Лунин сообщил Реалу о своих планах — где будет играть вратарь

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Дата публикации 18 июня 2025 09:48
Лунин сообщил Реалу позицию по будущему — детали переговоров
Андрей Лунин в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Ключові моменти Что будет с Луниным при Хаби Алонсо

Украинский вратарь Андрей Лунин остается в центре внимания футбольной Испании. Игрок сборной Украины сообщил "Реалу", что хочет остаться в команде.

Однако параллельно его окружение изучает варианты с другим клубом, где Лунин получит больше игрового времени, сообщает The Athletic.

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Контракт голкипера с мадридским грандом действует до 2025 года. Пока судьба Лунина в "королевском клубе" не определена. Прошлый сезон он в основном провел в запасе, уступая место Тибо Куртуа. Андрей провел 14 матчей, шесть из которых сыграл на ноль. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что будет с Луниным при Хаби Алонсо

Летом 2025 года мадридский "Реал" возглавил Хаби Алонсо, и пока не ясно, на какого вратаря он сделает ставку. Куртуа продолжает восстановление, в клубе высоко ценят украинца, но гарантий Лунин пока не получил. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в полете. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

По данным испанских медиа, "Реал" готов выслушать предложения по Лунину, если сам игрок настаивает на уходе. Впрочем, окончательное решение зависит от трансферных планов нового тренерского штаба и позиции самого Андрея. 

Напомним, Никола Олислагерс поделилась мнением о соперничестве с Ярославой Магучих. 

Уже в ближайшую пятницу обе легкоатлетки снова сойдутся в противостоянии, на этот раз в Париже. 

Дарья Белодед поразила поклонников новым элегантным образом и стала звездой соцсетей. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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