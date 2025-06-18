Элегантная Дарья Белодед в платье поразила образом на вечеринке в Монако

Белодед появилась на вечеринке в очень горячем образе — фото
В отличие от абсолютного большинства дзюдоисток украинку Дарью Белодед очень часто можно увидеть в вечернем платье. Самое интересное, что она в любом платье выглядит очень красиво.
В очередной раз Дарья появилась в платье на 25-летии своей подруги Даяны Ястремской. Свои фото с вечеринки Белодед опубликовала в Instagram.
Отметим, что вечеринка Ястремской состоялась 5 июня в Монако. Кроме, Белодед на ней активно себя проявляла вторая ракетка Украины Мата Костюк.
Образ Белодед всем понравился
Образ Белодед привлек внимание, хоть он и не был столь впечатляющим как у именинницы.
Дарья выбрала элегантное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру, и сияла естественной красотой, дополненной легким макияжем.
Фотографии с вечеринки, где она позировала с Ястремской и Костюк на фоне живописных пейзажей Монако, вызвали восторг у поклонников, потому что все трое выглядели очень эффектно.
Отметим, что Дарья продолжает тренироваться в дзюдо, но пока не выступает. При этом она стала футболисткой "Металлиста 1925", за который уже дебютировала.
Напомним, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих будет бороться за победу на этапе Бриллиантовой лиги в Париже — расписание трансляций.
Соперницей Магучих будет австралийка Никола Олислагерс, которая выиграла на этапе в Стокгольме.
Легендарного тренера "Динамо" Киев Валерия Лобановского обвинили в противодействии украинизации.
Бывший игрок "Динамо" Артем Милевский показал, как провел ночь под обстрелами в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!