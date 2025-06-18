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Главная Спорт Белодед появилась на вечеринке в очень горячем образе — фото

Белодед появилась на вечеринке в очень горячем образе — фото

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 07:57
Элегантная Дарья Белодед в платье поразила образом на вечеринке в Монако
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Ключові моменти Образ Белодед всем понравился

В отличие от абсолютного большинства дзюдоисток украинку Дарью Белодед очень часто можно увидеть в вечернем платье. Самое интересное, что она в любом платье выглядит очень красиво.

В очередной раз Дарья появилась в платье на 25-летии своей подруги Даяны Ястремской. Свои фото с вечеринки Белодед опубликовала в Instagram.

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Дарья Белодед
Дарья Белодед и Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что вечеринка Ястремской состоялась 5 июня в Монако. Кроме, Белодед на ней активно себя проявляла вторая ракетка Украины Мата Костюк.

Образ Белодед всем понравился

Образ Белодед привлек внимание, хоть он и не был столь впечатляющим как у именинницы.

Дарья выбрала элегантное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру, и сияла естественной красотой, дополненной легким макияжем.

Дарья Белодед
Дарья Белодед на дне рождения Ястремской. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Даяна Ястремская и Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Фотографии с вечеринки, где она позировала с Ястремской и Костюк на фоне живописных пейзажей Монако, вызвали восторг у поклонников, потому что все трое выглядели очень эффектно.

Дарья Белодед
Марта Костюк, Даяна Ястремская, Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay
Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что Дарья продолжает тренироваться в дзюдо, но пока не выступает. При этом она стала футболисткой "Металлиста 1925", за который уже дебютировала.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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