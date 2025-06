Причина поражения Магучих — что помогло Олислагерс победить

Никола Олислагерс во время турнира. Фото: Reuters

Когда Никола Олислагерс преодолела планку в 2.01 м на этапе Бриллиантовой лиге в Стокгольме, она не кричала и не била себя в грудь. Ее реакция была тихой: скрещенные руки, взгляд вверх и молитвенное движение губ.

На фоне напряженной дуэли с Ярославой Магучих это выглядело не просто скромно, а действительно сильно, сообщает портал Новини.LIVE.

Ярослава Магучих преодолела высоту 1.99 м, но не смогла взять 2.01 и 2.03. В этом моменте многие ожидали, что украинка подтвердит статус фаворитки, олимпийской чемпионки, мировой рекордсменки. Но на этот раз все пошло иначе. И не потому, что Магучих что-то сделала не так, просто Олислагерс нашла нечто внутри себя, что помогло пройти сквозь давление.

Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters

Почему победила Никола

В интервью после турнира австралийская спортсменка рассказала, что пропустила высоты 1.93 и 1.97, а когда чувствовала страх — "отдавала его Иисусу и получала взамен радость и любовь". Эта формула звучит просто, почти наивно. Но она сработала. Вместо борьбы с собой — доверие. Вместо паники — благодарность.

Но не только спокойствие Олислагерс в тот вечер стало ее главным оружием. Никола изменила подход к тренировкам и даже разбег перед прыжками. Она отталкивается иначе, группируется в воздухе по-другому, и это приносит результат.

Ярослава осталась величественной в поражении, как всегда. Ни жеста раздражения, ни лишнего взгляда. Но чувствовалось: она привыкла побеждать. Это важный для нее звонок, но выводы будут сделаны.

Что говорит мир

В соцсетях дуэль Магучих и Олислагерс обсуждали не как сухую статистику. TikTok и Instagram были полны клипов с подписями: "Faith wins", "The calmest warrior", "Magu vs Olli is the Federer vs Nadal of high jump".

Фанаты Ярославы признавали класс соперницы. Один из комментаторов на Reddit написал:

"Магучих — легенда. Но сегодня Никола прыгала не только телом — она прыгала душой".

Победа в Стокгольме стала для Олислагерс не просто результатом. Это был ее момент веры. А Магучих скоро вернется. Она всегда умела учиться на собственных ошибках.

Напомним, уже в 20 июня Магучих и Олислагерс снова будут бороться за победу на новом этапе Бриллиантовой лиги.

