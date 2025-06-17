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Главная Спорт Роналду отправил Трампу послание — что придумал Криштиану

Роналду отправил Трампу послание — что придумал Криштиану

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Дата публикации 17 июня 2025 12:31
Роналду отправил необычный подарок Трампу с призывом о мире
Криштиану Роналду во время отпуска. Фото: instagram.com/cristiano/
Ключові моменти Что Роналду написал Трампу

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду преподнес личный подарок президенту США Дональду Трампу. Легендарный футболист подписал игровую майку и сделал на ней символическую надпись.

Футболку от португальской звезды Трамп получил через председателя Евросовета Антониу Кошту, который и передал ее президенту во время встречи, сообщает Goal.

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Такой подарок вызвал волну обсуждений в американском политическом окружении. Подпись Криштиану Роналду содержит не только его автограф, но и четкое обращение с посылом в поддержку мира. 

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Что Роналду написал Трампу

На майке от Криштиану Роналду было написано: "Президенту Дональду Дж. Трампу, выступающему за мир".

Официальный представитель Белого дома Марго Мартин подтвердила факт вручения подарка, отметив, что подобные жесты символизируют уважение и признание с мирового уровня.

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спорт Дональд Трамп футбол Криштиану Роналду президент
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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