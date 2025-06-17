Роналду отправил необычный подарок Трампу с призывом о мире

Криштиану Роналду во время отпуска. Фото: instagram.com/cristiano/

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду преподнес личный подарок президенту США Дональду Трампу. Легендарный футболист подписал игровую майку и сделал на ней символическую надпись.

Футболку от португальской звезды Трамп получил через председателя Евросовета Антониу Кошту, который и передал ее президенту во время встречи, сообщает Goal.

Реклама

Читайте также:

Такой подарок вызвал волну обсуждений в американском политическом окружении. Подпись Криштиану Роналду содержит не только его автограф, но и четкое обращение с посылом в поддержку мира.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Что Роналду написал Трампу

На майке от Криштиану Роналду было написано: "Президенту Дональду Дж. Трампу, выступающему за мир".

Официальный представитель Белого дома Марго Мартин подтвердила факт вручения подарка, отметив, что подобные жесты символизируют уважение и признание с мирового уровня.

Напомним, уже известно, где и когда можно будет посмотреть выступление Юлии Левченко и Ярославы Магучих в Париже.

Никола Олислагерс поделилась секретом успеха на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, в котором австралийка победила.

Бразильский футболист Кака объяснил, почему ему нравится игра португальца Криштиану Роналду.

"Барселона" пытается продать одного из своих звездных футболистов, но сталкивается с проблемами.