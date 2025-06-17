Барселона хотела продать звезду в Галатасарай — трансфер сорвался

Марк-Андре Тер Штеген во время матча. Фото: Reuters/Michaela Stache

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отверг предложение турецкого "Галатасарая". Немец не заинтересован в смене клуба и намерен продолжить карьеру в составе "сине-гранатовых".

Переговоры прошли в Стамбуле и завершились безрезультатно, сообщает NTvspor.net.

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Представители турецкого клуба и окружение вратаря обсудили возможный трансфер, однако предложение оказалось неприемлемым для Тер Штегена. Немецкий футболист принял решение остаться в "Барселоне" и продолжить борьбу за место в основе.

Марк-Андре Тер Штеген в сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Почему вратарь решил остаться

В прошедшем сезоне Тер Штеген принял участие в девяти официальных матчах за каталонцев, в одном из которых не пропустил ни одного мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.

Несмотря на ограниченное игровое время, 33-летний голкипер не рассматривает вариант переезда в Суперлигу и рассчитывает сохранить свое место в команде Ханса-Дитера Флика. Однако в "Барселоне" хотят, чтобы немецкий голкипер соперничал с новичком команды Жоаном Гарсией за место в стартовом составе, Тер Штегену не гарантируют стабильное место в основе.

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