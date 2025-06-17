Барселона хотіла продати зірку в Галатасарай — трансфер зірвався

Марк-Андре Тер Штеген під час матчу. Фото: Reuters/Michaela Stache

Голкіпер "Барселони" Марк-Андре тер Штеген відкинув пропозицію турецького "Галатасарая". Німець не зацікавлений у зміні клубу і має намір продовжити кар'єру в складі "синьо-гранатових".

Переговори відбулися в Стамбулі та завершилися безрезультатно, повідомляє NTvspor.net.

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Представники турецького клубу та оточення воротаря обговорили можливий трансфер, проте пропозиція виявилася неприйнятною для Тер Штегена. Німецький футболіст прийняв рішення залишитися в "Барселоні" та продовжити боротьбу за місце в основі.

Марк-Андре Тер Штеген у збірній Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker

Чому воротар вирішив залишитися

Минулого сезону Тер Штеген взяв участь у дев'яти офіційних матчах за каталонців, в одному з яких не пропустив жодного м'яча. Його контракт із клубом діє до літа 2028 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється в 12 мільйонів євро.

Попри обмежений ігровий час, 33-річний голкіпер не розглядає варіанту переїзду до Суперліги та розраховує зберегти своє місце в команді Ганса-Дітера Фліка. Однак у "Барселоні" хочуть, щоб німецький голкіпер змагався з новачком команди Жоаном Гарсією за місце в стартовому складі, Тер Штегену не гарантують стабільне місце в основі.

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