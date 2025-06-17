Роналду відправив незвичайний подарунок Трампу із закликом про мир

Кріштіану Роналду під час відпустки. Фото: instagram.com/cristiano/

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду підніс особистий подарунок президенту США Дональду Трампу. Легендарний футболіст підписав ігрову майку та зробив на ній символічний напис.

Футболку від португальської зірки Трамп отримав через голову Євроради Антоніу Кошту, який і передав її президенту під час зустрічі, повідомляє Goal.

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Такий подарунок викликав хвилю обговорень в американському політичному оточенні. Підпис Кріштіану Роналду містить не лише його автограф, а й чітке звернення з посилом на підтримку миру.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Що Роналду написав Трампу

На майці від Кріштіану Роналду було написано: "Президенту Дональду Дж. Трампу, який виступає за мир".

Офіційна представниця Білого дому Марго Мартін підтвердила факт вручення подарунка, зазначивши, що подібні жести символізують повагу та визнання зі світового рівня.

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