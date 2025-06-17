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Головна Спорт Роналду відправив Трампу послання — що придумав Кріштіану

Роналду відправив Трампу послання — що придумав Кріштіану

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Дата публікації: 17 червня 2025 12:31
Роналду відправив незвичайний подарунок Трампу із закликом про мир
Кріштіану Роналду під час відпустки. Фото: instagram.com/cristiano/
Ключові моменти Що Роналду написав Трампу

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду підніс особистий подарунок президенту США Дональду Трампу. Легендарний футболіст підписав ігрову майку та зробив на ній символічний напис.

Футболку від португальської зірки Трамп отримав через голову Євроради Антоніу Кошту, який і передав її президенту під час зустрічі, повідомляє Goal.

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Такий подарунок викликав хвилю обговорень в американському політичному оточенні. Підпис Кріштіану Роналду містить не лише його автограф, а й чітке звернення з посилом на підтримку миру.

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Що Роналду написав Трампу

На майці від Кріштіану Роналду було написано: "Президенту Дональду Дж. Трампу, який виступає за мир".

Офіційна представниця Білого дому Марго Мартін підтвердила факт вручення подарунка, зазначивши, що подібні жести символізують повагу та визнання зі світового рівня.

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спорт Дональд Трамп футбол Кріштіану Роналду президент
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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