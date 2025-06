Причина поразки Магучіх — що допомогло Оліслагерс перемогти

Нікола Оліслагерс під час турніру. Фото: Reuters

Коли Нікола Оліслагерс подолала планку у 2.01 м на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, вона не кричала і не била себе в груди. Її реакція була тихою: схрещені руки, погляд угору та молитовний рух губ.

На тлі напруженої дуелі з Ярославою Магучіх це виглядало не просто скромно, а справді сильно, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ярослава Магучіх подолала висоту 1.99 м, але не змогла взяти 2.01 та 2.03. У цьому моменті багато хто очікував, що українка підтвердить статус фаворитки, олімпійської чемпіонки, світової рекордсменки. Але цього разу все пішло інакше. І не тому, що Магучіх щось зробила не так, просто Оліслагерс знайшла щось усередині себе, що допомогло пройти крізь тиск.

Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters

Чому перемогла Нікола

В інтерв'ю після турніру австралійська спортсменка розповіла, що пропустила висоти 1.93 та 1.97, а коли відчувала страх — "віддавала його Ісусу й отримувала натомість радість та любов". Ця формула звучить просто, майже наївно. Але вона спрацювала. Замість боротьби із собою — довіра. Замість паніки — вдячність.

Але не тільки спокій Оліслагерс того вечора став її головною зброєю. Нікола змінила підхід до тренувань та навіть розбіг перед стрибками. Вона відштовхується інакше, групується в повітрі по-іншому, і це приносить результат.

Ярослава залишилася величною в поразці, як завжди. Ні жесту роздратування, ні зайвого погляду. Але відчувалося: вона звикла перемагати. Це важливий для неї дзвінок, але висновки буде зроблено.

Що говорить світ

У соцмережах дуель Магучіх та Оліслагерс обговорювали не як суху статистику. TikTok та Instagram були сповнені кліпів із підписами: "Faith wins", "The calmest warrior", "Magu vs Olli is the Federer vs Nadal of high jump".

Фанати Ярослави визнавали клас суперниці. Один із коментаторів на Reddit написав:

"Магучіх — легенда. Але сьогодні Нікола стрибала не тільки тілом — вона стрибала душею".

Перемога в Стокгольмі стала для Оліслагерс не просто результатом. Це був її момент віри. А Магучіх скоро повернеться. Вона завжди вміла вчитися на власних помилках.

Нагадаємо, вже 20 червня Магучіх та Оліслагерс знову боротимуться за перемогу на новому етапі Діамантової ліги.

Раніше Нікола Оліслагерс прокоментувала перемогу у Швеції та назвала причину свого успіху.

