Елегантна Дарія Білодід у сукні вразила образом на вечірці в Монако

Білодід з'явилася на вечірці в дуже гарячому образі — фото
На відміну від абсолютної більшості дзюдоїсток українку Дарію Білодід дуже часто можна побачити у вечірній сукні. Найцікавіше, що вона в будь-якій сукні виглядає дуже гарно.
В черговий раз Дарія з’явилася в сукні на 25-річчі своєї подруги Даяни Ястремської. Свої фото з вечірки Білодід опублікувала в Instagram.
Зазначимо, що вечірка Ястремської відбулася 5 червня в Монако. Крім, Білодід на ній активно себе проявляла друга ракетка України Мата Костюк.
Образ Білодід всім сподобався
Образ Білодід привернув увагу, хоч він й не був настільки вражаючим, як у іменинниці.
Дар’я обрала елегантну сукню, що підкреслила її струнку фігуру, та сяяла природною красою, доповненою легким макіяжем.
Світлини з вечірки, де вона позувала з Ястремською та Костюк на тлі мальовничих краєвидів Монако, викликали захват у шанувальників, бо всі троє виглядали дуже ефектно.
Зазначимо, що Дарія продовжує тренуватись в дзюдо, але наразі не виступає. При цьому вона стала футболісткою "Металіста 1925", за який вже дебютувала.
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