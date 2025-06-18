Елегантна Дарія Білодід у сукні вразила образом на вечірці в Монако

Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

На відміну від абсолютної більшості дзюдоїсток українку Дарію Білодід дуже часто можна побачити у вечірній сукні. Найцікавіше, що вона в будь-якій сукні виглядає дуже гарно.

В черговий раз Дарія з’явилася в сукні на 25-річчі своєї подруги Даяни Ястремської. Свої фото з вечірки Білодід опублікувала в Instagram.

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Дарія Білодід та Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що вечірка Ястремської відбулася 5 червня в Монако. Крім, Білодід на ній активно себе проявляла друга ракетка України Мата Костюк.

Образ Білодід всім сподобався

Образ Білодід привернув увагу, хоч він й не був настільки вражаючим, як у іменинниці.

Дар’я обрала елегантну сукню, що підкреслила її струнку фігуру, та сяяла природною красою, доповненою легким макіяжем.

Дарія Білодід на дні народження Ястремської. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Даяна Ястремська та Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Світлини з вечірки, де вона позувала з Ястремською та Костюк на тлі мальовничих краєвидів Монако, викликали захват у шанувальників, бо всі троє виглядали дуже ефектно.

Марта Костюк, Даяна Ястремська, Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що Дарія продовжує тренуватись в дзюдо, але наразі не виступає. При цьому вона стала футболісткою "Металіста 1925", за який вже дебютувала.

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