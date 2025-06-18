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Головна Спорт Білодід з'явилася на вечірці в дуже гарячому образі — фото

Білодід з'явилася на вечірці в дуже гарячому образі — фото

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 07:57
Елегантна Дарія Білодід у сукні вразила образом на вечірці в Монако
Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Ключові моменти Образ Білодід всім сподобався

На відміну від абсолютної більшості дзюдоїсток українку Дарію Білодід дуже часто можна побачити у вечірній сукні. Найцікавіше, що вона в будь-якій сукні виглядає дуже гарно.

В черговий раз Дарія з’явилася в сукні на 25-річчі своєї подруги Даяни Ястремської. Свої фото з вечірки Білодід опублікувала в Instagram.

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Дарья Белодед
Дарія Білодід та Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що вечірка Ястремської відбулася 5 червня в Монако. Крім, Білодід на ній активно себе проявляла друга ракетка України Мата Костюк.

Образ Білодід всім сподобався

Образ Білодід привернув увагу, хоч він й не був настільки вражаючим, як у іменинниці.

Дар’я обрала елегантну сукню, що підкреслила її струнку фігуру, та сяяла природною красою, доповненою легким макіяжем.

Дарья Белодед
Дарія Білодід на дні народження Ястремської. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Даяна Ястремська та Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Світлини з вечірки, де вона позувала з Ястремською та Костюк на тлі мальовничих краєвидів Монако, викликали захват у шанувальників, бо всі троє виглядали дуже ефектно.

Дарья Белодед
Марта Костюк, Даяна Ястремська, Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay
Дарья Белодед
Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дарія Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що Дарія продовжує тренуватись в дзюдо, але наразі не виступає. При цьому вона стала футболісткою "Металіста 1925", за який вже дебютувала.

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Дар'я Білодід Дзюдо Збірна України з дзюдо дружини футболістів "Красуня"
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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