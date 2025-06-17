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Головна Спорт Мілевський показав, як провів ніч ракетного обстрілу в Києві

Мілевський показав, як провів ніч ракетного обстрілу в Києві

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Дата публікації: 17 червня 2025 15:23
Мілевський зняв обстріл Києва під час нічної атаки 17 червня
Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото: скріншот Instagram
Ключові моменти Що показав Мілевський

Екснападник київського "Динамо" Артем Мілевський показав, як провів ніч масованої атаки на столицю України. Київ зазнав масштабних руйнувань, російські ракети влучили в житлові будинки.

У своєму TikTok-акаунті Мілевський опублікував відео, зняте просто під час удару російської армії по Києву.

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На кадрах видно, як колишній футболіст лежить на дивані. Камера спрямована на його ноги з чорним педикюром, а на тлі чути звуки роботи мобільних вогневих груп ППО та гул ворожих дронів-"Шахедів".

Артем Милевский
Артем Мілевський під час обстрілу. Фото: скріншот Instagram

Що показав Мілевський

Через відкрите вікно в кадрі лунають автоматичні черги та хлопки — типові для перехоплення безпілотників. Мілевський підписав публікацію лаконічно: "Всім привіт, зробив педикюр, РФ як завжди н***й".

Чорний лак на нігтях викликав обговорення, проте у спортсменів така практика не рідкість. Багатьом професіоналам, включно з бійцями ММА та боксерами, лакове покриття допомагає захищати нігті під час тривалого носіння бутс або рукавичок — як засіб профілактики травм та грибка.

Наразі Артем Мілевський виступає у складі медіафутбольного клубу IGNIS та продовжує активно вести соціальні мережі.

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Київ спорт обстріли Артем Мілевський війна в Україні ракетний удар
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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