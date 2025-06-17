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Динамо відреагувало на ракетну атаку росіян на Київ

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Дата публікації: 17 червня 2025 12:01
Ракетний удар по Києву 17 червня — реакція Динамо
Наслідки нічного удару по Києву. Фото: Reuters/Thomas Peter
Ключові моменти Реакція "Динамо" на обстріл

Футбольний клуб "Динамо" Київ виступив з офіційною заявою після руйнівної нічної атаки Росії на українську столицю. Ракетний та дроновий обстріл у ніч на 17 червня призвів до трагічних наслідків.

За даними КМДА, станом на 10:30 ранку в Києві відомо про 15 загиблих та 75 поранених. "Біло-сині" опублікували спеціальне повідомлення на своєму офіційному сайті.

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Реакція "Динамо" на обстріл

У клубі засудили дії Росії та висловили співчуття всім постраждалим і сім'ям загиблих. У заяві підкреслюється, що противник цілеспрямовано бив по житлових будинках, використовуючи касетні боєприпаси — це розцінюється як черговий прояв військового терору.

"Жахлива ніч у Києві. Ворог завдав комбінованого удару ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі столиці. Прицільний вогонь по житлових будинках із використанням касетних боєприпасів - черговий доказ звірства терористичної російської армії. Висловлюємо співчуття всім постраждалим та родичам загиблих у ніч на 17 червня", — йдеться в повідомленні клубу.

Зазначимо, що внаслідок атаки було повністю зруйновано один із під'їздів житлового будинку в Солом'янському районі столиці. Уже під час роботи рятувальників ворог завдав повторного удару, внаслідок чого постраждав співробітник ДСНС. У Києві зафіксовано сильне задимлення, жителів просять не відчиняти вікна.

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Київ спорт футбол Динамо війна в Україні
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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