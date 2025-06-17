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Главная Спорт Динамо отреагировало на ракетную атаку россиян на Киев

Динамо отреагировало на ракетную атаку россиян на Киев

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Дата публикации 17 июня 2025 12:01
Ракетный удар по Киеву 17 июня — реакция Динамо
Последствия ночного удара по Киеву. Фото: Reuters/Thomas Peter
Ключові моменти Реакция "Динамо" на обстрел

Футбольный клуб "Динамо" Киев выступил с официальным заявлением после разрушительной ночной атаки России на украинскую столицу. Ракетный и дроновый обстрел в ночь на 17 июня привел к трагическим последствиям.

По данным КГВА, по состоянию на 10:30 утра в Киеве известно о 15 погибших и 75 раненых. "Бело-синие" опубликовали специальное сообщение на своем официальном сайте.  

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Реакция "Динамо" на обстрел

В клубе осудили действия России и выразили соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. В заявлении подчеркивается, что противник целенаправленно бил по жилым домам, используя кассетные боеприпасы — это расценивается как очередное проявление военного террора.

"Ужасная ночь в Киеве. Враг нанес комбинированный удар ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре столицы. Прицельный огонь по жилым домам с использованием кассетных боеприпасов – очередное доказательство зверства террористической российской армии. Выражаем соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших в ночь на 17 июня", — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в результате атаки был полностью разрушен один из подъездов жилого дома в Соломенском районе столицы. Уже во время работы спасателей враг нанес повторный удар, в результате чего пострадал сотрудник ГСЧС. В Киеве зафиксировано сильное задымление, жителей просят не открывать окна.

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Киев спорт футбол Динамо война в Украине
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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