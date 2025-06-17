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Главная Спорт Михайличенко оценил сборную Украины и работу Реброва

Михайличенко оценил сборную Украины и работу Реброва

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 10:13
Михайличенко объяснил причины неудачи сборной Украины в Канаде
Лидер сборной Украины Илья Забарный. Фото: instagram.com/uafukraine/
Ключові моменти Что Михайличенко сказал о сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко поделился мнением о результатах национальной команды на товарищеском турнире в Канаде. Команда Сергея Реброва проиграла Канаде (2:4), но победила Новую Зеландию (2:1).

По словам специалиста, настрой на такие матчи после окончания сезона всегда особенный, сообщает "Украинский футбол".

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Алексей Михайличенко отметил, что поединки в Канаде имели скорее политическое значение и для поддержки диаспоры, и демонстрации присутствия Украины в международном спортивном пространстве. Он также подчеркнул, что украинские игроки подошли к играм физически и морально истощенными. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Михайличенко сказал о сборной Украины

По мнению тренера, в такой ситуации тяжело сохранять максимальную концентрацию. Он напомнил, как сборная Украины в 2008 году при его руководстве проиграла Нидерландам (0:3), и тогда, по его словам, команда "вышла с чемоданами". Михайличенко похвалил игроков за матч против Новой Зеландии, в котором была проявлена воля к победе несмотря на усталость.

Что касается критики в адрес Сергея Реброва, Михайличенко предложил дождаться официальных матчей квалификации к чемпионату мира-2026. Только там, по его мнению, и можно объективно судить о работе тренера.

"Я не могу сказать, что футболисты не хотят играть за сборную или недобросовестно относятся к делу. Просто сейчас есть объективные причины, почему они не могут показывать свой максимум. Давайте подождем отбор, и уже тогда будем делать выводы", — подытожил Михайличенко. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров тренер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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