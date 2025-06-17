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Главная Спорт В странах Персидского залива Реброву предлагают огромную зарплату

В странах Персидского залива Реброву предлагают огромную зарплату

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 00:01
Реброва ждут клубы в Саудовской Аравии и в ОАЭ
Сергей Ребров. Фото: УАФ
Ключові моменти Реброву давали огромную зарплату

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров еще после чемпионата Европы подвергается критике болельщиков. Поэтому вокруг специалиста постоянно озвучиваются слухи об его увольнении.

По информации комментатора Виктора Вацко в YouTube, Ребров уже мог покинуть сборную Украины.

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Реброву давали огромную зарплату

Вацко выразил убеждение, что в случае невыполнения задачи увольнять Реброва не стоит, но тренер сам должен подать в отставку.

При этом, Вацко отметил, что Ребров не останется без работы даже после неудачи со сборной. По его информации, весной 2025 года Ребров получил выгодное предложение из Персидского залива (предположительно, Саудовская Аравия или ОАЭ), условия которого значительно превышают зарплату в сборной Украины. Ни один украинский тренер, по словам Вацко, не зарабатывает столько.

В то же время комментатор отметил, что Ребров, вероятно, отклонил это предложение, поскольку для него приоритетным является сборная Украины.

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футбол Сборная Украины по футболу ОАЭ Саудовская Аравия Сергей Ребров
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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